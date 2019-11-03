Kasımpaşa ile Yeni Malatyaspor maçı sonrası, konuk ekibin soyunma odasında arbede çıktı. Mücadele içinde Kasımpaşalı Veysel Sarı ile Malatyasporlu Adis Jahovic’in tartışması, maç sonuna da yansıdı. Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından Veysel Sarı’nın, konuk ekibin soyunma odasına girdiği ve Jahovic ile yaşadığı tartışmanın arbedeye dönüştüğü öğrenildi. İkili arasında soyunma odasında yaşanan gerginliğe, iki takımın teknik heyetinin de dahil olduğu ve tartışmanın güvenlik görevlileri ile polisin araya girmesiyle son buldu.
Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor maç sonrası arbede! Konuk ekibin soyunma odasına daldı!
03.11.2019 - 19:36 | Son Güncelleme: 03.11.2019 - 19:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor maçı sonrası saha içinde yaşanan gerginlik soyunma odasına da taşındı. Kasımpaşa kaptanı Veysel Sarı ile mücadele içinde tartıştığı Adis Jahovic'in soyunma odasında arbede yaşadığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : malatyaspor,kasımpaşaspor,arbede,veysel sarı,
660338 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/660338.aspx
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Göztepe
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Ankaragücü
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Gençlerbirliği
9
1
3
5
-2
6
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Kayserispor
9
0
4
5
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A.
P.
1
Ümraniye
9
5
2
2
8
17
2
Hatayspor
9
5
2
2
4
17
3
Fatih Karagümrük
9
4
4
1
6
16
4
Balıkesirspor
9
5
1
3
5
16
5
Akhisar Bld.Spor
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5
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Altay
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4
3
2
3
15
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Bursaspor
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6
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3
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15
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Erzurum BB
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4
2
3
2
14
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Keçiörengücü
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Adana Demirspor
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İstanbulspor
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