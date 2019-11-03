Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Premier Lig'de Everton sahasında Tottenham ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ikinci yarısında Dele Alli ile Tottenham öne geçerken, karşılaşma son dakikalar bu skorla gitti. 68. dakikada Theo Walcott'un yarine oyuna giren Cenk Tosun, Everton'u sırtlayan isim oldu. Uzatmalarda sahneye çıkan Tosun, 90+7. dakikada Lucas Digne'nin asistinde ağları sarsarak takımını ipten aldı. Sahasında Tottenham ile 1-1 berabere kalan Everton, 1 puanı kaptı.