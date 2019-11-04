Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz’de isyan var! Sebebi de Göztepe maçında penaltılarının verilmediği düşüncesi... Başkan Ahmet Ağaoğlu 1-0 mağlup oldukları mücadelenin ardından ikinci yarının başında Sörloth’a ceza sahası içinde yerde kalmasına hakem Fırat Aydınus’un “devam” demesi sonrası sert gönderme yapmıştı. Başkan, hırsız figürlü bir paylaşımda bulunmuştu. Başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan’ın da tepkisi sert oldu ancak direkt bir kurumu veya kişileri hedef almadı.

ANLAMADILAR!

Geçen hafta Başakşehir maçının ardından “Yolumuz uzun ve zorlu. Bu yolculukta umudumuzun bittiği yerde inadımız başlar. Biz kimlerle mücadele ettiğimizi çok iyi biliyoruz. Trabzonsporumuz bu yüzden büyük, tek büyük. Yaşasın” paylaşımı yapan Doğan, Göztepe maçı sonrası da “Defalarca uyardık. Dinlemediler. Aynı suda iki kere yıkanılmaz dedik, anlamadılar. Bundan sonra kendileri düşünsün” şeklinde sert bir göndermede daha bulundu.

AĞAOĞLU’NDAN AYDINUS TEPKİSİ

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, hakem Fırat Aydınus’u TFF’ye şikâyet etti. TFF Başkanı Nihat Özdemir’le telefonla görüşen Ağaoğlu, özellikle penaltı pozisyonu ve Jerome’ye gösterilmeyen kırmızı kartla ilgili sitemlerini iletti ve hakemlerin daha dikkatli olmalarını talep etti.