Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 10. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Maçın hakemi Arda Kardeşler'in kararları müsabakadan sonra yoğun bir şekilde tartışıldı.

Özellikle Fenerbahçe cephesi kararlara tepki gösterirken, bir pozisyonla ilgili olarak yayıncı kuruluşta Güntekin Onay, Emre Belözoğlu'nun rakibine İngilizce olarak küfür ettiğini arkadaşları tarafından kendisine iletildiğini söyledi.

Kayserispor - Fenerbahçe maçında taç çizgisi kenarında Emre Belözoğlu ve Abdennour arasında yaşanan ikili mücadele sonrasında Abdennour, sahanın dışında yerde kaldı.

Güntekin Onay, Emre Belözoğlu'nun rakibin yanına giderek 'Kendini yere atma, kalk' dediği anda yayıncı kuruluştaki arkadaşları tarafından uyarıldığını ve devamındaki İngilizce diyalogda Emre Belözoğlu'nun, Abdennour'a İngilizce küfür ettiğinin kendisine iletildiğini söyledi.

Güntekin Onay, "Emre rakibinin ufak temasında yerde kalmasına tepki gösteriyor ama neticede o sözü de söylememesi lazım. Emre Belözoğlu'nun, Abdennour ile İngilizce bir diyaloğu var. Arkadaşlarımız, 'Emre Belözoğlu'nun rakibine o meşhur sözlü ifadesi olduğunu ve RTÜK kuralları gereği sesi kısıp veremediklerini söyledi" ifadelerini kullandı.