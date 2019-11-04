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Göztepe'de yeni teknik direktör belli oldu!
04.11.2019 - 19:57 | Son Güncelleme: 04.11.2019 - 19:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Göztepe, teknik direktörlük görevi için İlhan Palut ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Etiketler : Göztepe,teknik direktörlük görevi,ilhan palut,
660551 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/660551.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Alanyaspor
10
5
4
1
8
19
2
Sivasspor
10
5
3
2
7
18
3
Malatyaspor
10
5
2
3
12
17
4
Fenerbahçe
10
5
2
3
8
17
5
Trabzonspor
10
4
4
2
6
16
6
Başakşehir
10
4
4
2
4
16
7
Galatasaray
10
4
4
2
2
16
8
Beşiktaş
10
4
3
3
0
15
9
Konyaspor
10
3
4
3
-2
13
10
Kasımpaşa
10
3
3
4
-1
12
11
Göztepe
10
3
3
4
-2
12
12
Gaziantep FK
9
3
3
3
-4
12
13
Denizlispor
10
3
2
5
-3
11
14
Antalyaspor
10
3
2
5
-8
11
15
Çaykur Rizespor
10
3
2
5
-8
11
16
Ankaragücü
9
2
3
4
-7
9
17
Gençlerbirliği
10
1
4
5
-2
7
18
Kayserispor
10
1
4
5
-10
7
Süper Lig Fikstür
10.Hafta Maçları
01.11.2019 20:30
Galatasaray 2 - 0 Rizespor
02.11.2019 15:00
Konyaspor 1 - 1 Gençlerbirliği
02.11.2019 17:30
Alanyaspor 0 - 0 Başakşehir
02.11.2019 17:30
Trabzonspor 0 - 1 Göztepe
02.11.2019 20:00
Antalyaspor 1 - 2 Beşiktaş
03.11.2019 14:00
Denizlispor 0 - 2 Sivasspor
03.11.2019 16:30
Kasimpaşa 2 - 2 Yeni Malatyaspor
03.11.2019 19:00
Kayserispor 1 - 0 Fenerbahçe
04.11.2019 20:00
Ankaragücü - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
10
6
2
2
5
20
2
Ümraniye
10
5
2
3
7
17
3
Akhisar Bld.Spor
10
5
2
3
3
17
4
Erzurum BB
10
5
2
3
3
17
5
Fatih Karagümrük
10
4
4
2
5
16
6
Balıkesirspor
9
5
1
3
5
16
7
Altay
10
4
3
3
2
15
8
Bursaspor
9
6
0
3
2
15
9
Keçiörengücü
10
3
6
1
1
15
10
Menemen Belediyespor
10
4
2
4
-3
14
11
Adana Demirspor
10
2
6
2
3
12
12
İstanbulspor
10
2
6
2
0
12
13
Osmanlıspor
10
4
1
5
-3
10
14
Boluspor
10
2
3
5
-2
9
15
Giresunspor
10
2
3
5
-7
9
16
Adanaspor
10
1
5
4
-5
8
17
Altınordu
10
1
3
6
-8
6
18
Eskişehirspor
10
2
1
7
-8
-2
PTT 1. Lig Fikstür
10.Hafta Maçları
02.11.2019 14:00
Hatayspor 3 - 2 Altay
02.11.2019 16:30
Menemenspor 1 - 0 ümraniyespor
02.11.2019 16:30
Adanaspor 0 - 0 Boluspor
02.11.2019 19:00
Akhisarspor 1 - 1 Adana Demirspor
03.11.2019 14:00
Keçiörengücü 0 - 0 Giresunspor
03.11.2019 16:30
Karagümrük 0 - 1 Erzurumspor
03.11.2019 16:30
Eskişehirspor 3 - 2 Osmanlispor
03.11.2019 19:00
Altinordu 1 - 1 Istanbulspor
04.11.2019 19:00
Bursaspor - Balikesirspor