Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligde haftanın kapanış mücadelesinde Gaziantep Futbol Kulübü, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

Konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor, liderliğini devam ettirdi. Antalya temsilcisini 18 puanla Demir Grup Sivasspor ve 17'şer puanla BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe takip etti.

SONUÇLAR

Galatasaray-Çaykur Rizespor: 2-0

İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği: 1-1

Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 0-0

Trabzonspor-Göztepe: 0-1

Antalyaspor-Beşiktaş: 1-2

Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor: 0-2

Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 2-2

İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe: 1-0

MKE Ankaragücü-Gaziantep Futbol Kulübü: 1-2