Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Son şampiyonluğunu 2013-14’te Ersun Yanal yönetiminde yaşayan Fenerbahçe, hasreti bitirecek isim olarak yine tecrübeli teknik direktörü umut bağladı. Phillip Cocu kâbusunun ardından kurtarıcı olarak göreve getirilen Yanal, küme düşme endişesi yaşayan takımı ligde tutmayı başarmış ve yeni sezona da son derece etkili bir giriş yapmıştı. Fenerbahçe oynadığı futbol ve aldığı skorlarla şampiyonluğun favorisi olarak gösteriliyor, henüz sezon başlamadan camiaya şampiyonluk vaadinde bulunan Ersun Yanal da yaptığı açıklamalarla bu beklentiyi körüklüyordu. Ancak hücum istatistiklerinde son derece etkili olan Fenerbahçe, son vuruş eksikliğine bir de bireysel hatalardan yenen golleri ekleyince 10. hafta itibarıyla ortaya çok da parlak olmayan bir tablo çıktı.

Kocaman fark yok

Puan kayıpları hakem hatalarına bağlansa da Fenerbahçe liderin üç sıra gerisinde, yerden yere vurulan Galatasaray’ın bir, Beşiktaş’ın da iki puan önünde yer alabildi. Fenerbahçe ve Ersun Yanal bu performanslarıyla 2013-14’ün de çok gerisinde kaldı. Şampiyonlukla tamamlanan o sezonun 10. haftasında Yanal’ın Fenerbahçe’si 25 puanla zirveye kurulmuş, en yakın takipçisi Kasımpaşa’ya da dört puan fark atmıştı. Sonraki sezonlarda Fenerbahçe aynı dönemi İsmail Kartal’la 20 puanda ikinci, Pereira’yla 21 puanda üçüncü tamamladı. Tartışılan isimlerden Advocaat da 2016-17’de 10. haftayı beşinci kapatırken 18 puan toplamıştı.

Cocu’yu geçti!

Özetle bir kesim tarafından yere göğe sığdırılamayan Ersun Yanal’ın Fenerbahçe’si o günden bu yana sadece 2017-18’in Aykut Kocaman’ı ile tarihinin en kötüsü Phillip Cocu’yu geçti. Eleştiri yağmurundan çıkamayan Aykut Kocaman’ın takımı da bu sezonki takımdan sadece bir puan az toplamıştı. Ancak Ersun Yanal motivasyonunu kaybetmiş değil. “Futbolda bazen oynanan oyunla sonuç aynı doğrultuda olmaz. Bu kadar gol kaçarsa kazanamazsın. Son vuruş becerimizi geliştirmeliyiz” öz eleştirisini yaparken “Her şeye rağmen şampiyon olacağız” iddiasını da yineledi.

FENER DİNLENMEDİ

Kayseri’den moralsiz dönen Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. İlk on birde forma giyenlerin yenilemeyle yetindiği antrenmanda diğer oyuncular, pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptı. Tedavileri süren Kruse ve Adil Rami özel program dâhilinde çalışmalarını sürdürdü.

Savcılar göreve!

Kayseri maçı sonrası hakem kararlarına ateş püsküren F.Bahçe Yönetimi, kulüp sitesinden sert bir bildiri yayınladı. Yazıda kulübe operasyon yapıldığını iddia eden sarı-lacivertliler kazandıkları maçları yöneten hakemlerin ertesi hafta ‘orta hakem’ olarak maç alamadığına dikkat çekti. F.Bahçe’ye ilk hafta sonrası penaltı verilmediği, Kayseri maçının 12. dakikasında Muriç’e yapılan penaltının da atlandığı ifade edildi.

Özdemir’e çağrı

Alanya maçındaki kural hatasına ise en başta MHK Başkanı Zekeriya Alp’in yanlı yaklaştığı dillendirildi. Türk futbolunun temizliğe ihtiyacı olduğu belirtilen bildiride, insani hatayı aşan hakem kararları ve ‘Ligde (Fener lehine) operasyon var, kurgu var, örgüt var’ şeklindeki maksatlı söylemler için TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Türkiye Cumhuriyeti savcıları göreve davet edildi.