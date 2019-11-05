Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-Kırmızılı ekip, Real çalışacak. Madrid deplasmanı hazırlıklarına dün yapılan antrenmanla devam etti. Falcao ve Emre Akbaba dışında tam kadro çalışan Galatasaray’da, taktik prova gerçekleşirken, teknik direktör Fatih Terim’in, istediklerini yapamayan oyuncuları ikaz ettiği ve çalışmayı sık sık durdurduğu öğrenildi. Rizespor maçının son düdüğünden itibaren ekibiyle beraber detaylı Real Madrid analizi yapan Terim, rakibin artı ve eksi yönlerini tüm detaylarıyla oyuncularına aktarıyor. Antrenmanın da oldukça yüksek tempoda geçtiği bildirildi.