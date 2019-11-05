Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Real Madrid'de maç kadrosunu açıkladı. İspanyol ekibinde sakatlıkları devam eden Marco Asensio, Nacho Fernandez, Gareth Bale ve James Rodriguez'in yanı sıra Vinicius Junior, Odriozola ve Mariano Diaz, teknik direktör Zinedine Zidane tarafından maç kadrosuna dahil edilmedi.

Eflatun-beyazlı ekibin 19 kişilik Galatasaray maçı kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Courtois, Areola, Altube

Defans: Carvajal, Militao, Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Mendy

Orta saha: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Isco

Forvet: Hazard, Jovic, Benzema, Lucas, Rodrygo