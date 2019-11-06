Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray taraftarları, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Real Madrid ile İspanya'da karşılaşacak olan takımlarını yalnız bırakmayacak.

AS'ta yer alan habere göre; 3.000 Galatasaray taraftarı, 81 bin kapasiteli Estadio Santiago Bernabeu'da yerlerini alacak. Bu sayının Galatasaray için ayrılan bölgedeki olduğu ve Madrid tribünlerinden de Türk taraftarların olabileceği bilgisi verldi.

Galatasaray'ın bu maç için istediği 4300 bilet talebi ise FIFA kurallarına takıldı. Real Madrid, 4300 biletin FIFA'nın öngördüğü adetten fazla olduğunu ileterek bu talebi reddetti.

Real Madrid, Galatasaray'ın ekstra bilet talebini reddetti.