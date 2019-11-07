Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 4. haftasında oynanan derbide Galatasaray HDI Sigorta deplasmanda Fenerbahçe HDI Sigorta’yı 3-0 yenerek, rakibinin namağlup unvanını sonlandırdı. Burhan Felek’teki ilk sette iki takım da birbirini oyundan düşürmek için smaç servisler attı. G.Saray, Burutay Subaşı ile etkili oldu, Fenerbahçe ise Ter Maat ile sayı üretti. Sarı-kırmızılılar teknik molayı 12-8 önde geçerken, rakibini üçlü bloklarda durdurdu ve seti 25-20 kazandı. İkinci sette Aslan, Venno ile etkili servisler atarak iyi oyununu sürdürdü. Ortadan ataklarla teknik molayı 12-11 önde geçen sarı-kırmızılılar, seti 25-22 üstün tamamladı. Üçüncü sette de etkinliğini sürdüren ve ortadan yaptığı ataklarla teknik molayı 12-10 önde geçen Cimbom, seti 25-21, müsabakayı da 3-0 kazandı. Diğer sonuçlar: İstanbul B.B.-Arkas: 3-2, Arhavi-Sorgun B.: 3-2, Belediye Plevne-Bursa B.B.: 2-3, İnegöl B.-Spor Toto: 0-3. Kadınlar Challenge: MCM-Diamant-Türk Hava Yolları: 0-3.