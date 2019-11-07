Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 4. haftasında oynanan derbide Galatasaray HDI Sigorta deplasmanda Fenerbahçe HDI Sigorta’yı 3-0 yenerek, rakibinin namağlup unvanını sonlandırdı. Burhan Felek’teki ilk sette iki takım da birbirini oyundan düşürmek için smaç servisler attı. G.Saray, Burutay Subaşı ile etkili oldu, Fenerbahçe ise Ter Maat ile sayı üretti. Sarı-kırmızılılar teknik molayı 12-8 önde geçerken, rakibini üçlü bloklarda durdurdu ve seti 25-20 kazandı. İkinci sette Aslan, Venno ile etkili servisler atarak iyi oyununu sürdürdü. Ortadan ataklarla teknik molayı 12-11 önde geçen sarı-kırmızılılar, seti 25-22 üstün tamamladı. Üçüncü sette de etkinliğini sürdüren ve ortadan yaptığı ataklarla teknik molayı 12-10 önde geçen Cimbom, seti 25-21, müsabakayı da 3-0 kazandı. Diğer sonuçlar: İstanbul B.B.-Arkas: 3-2, Arhavi-Sorgun B.: 3-2, Belediye Plevne-Bursa B.B.: 2-3, İnegöl B.-Spor Toto: 0-3. Kadınlar Challenge: MCM-Diamant-Türk Hava Yolları: 0-3.
Aslan apolet söktü
07.11.2019 - 06:04 | Son Güncelleme: 07.11.2019 - 06:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sarı-kırmızılı takım Burutay ve Venno’nun etkili oyunuyla tarihi rakibini set vermeden devirdi
Etiketler : Galatasaray HDI Sigorta,
661058 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/661058.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Alanyaspor
10
5
4
1
8
19
2
Sivasspor
10
5
3
2
7
18
3
Malatyaspor
10
5
2
3
12
17
4
Fenerbahçe
10
5
2
3
8
17
5
Trabzonspor
10
4
4
2
6
16
6
Başakşehir
10
4
4
2
4
16
7
Galatasaray
10
4
4
2
2
16
8
Beşiktaş
10
4
3
3
0
15
9
Gaziantep FK
10
4
3
3
-3
15
10
Konyaspor
10
3
4
3
-2
13
11
Kasımpaşa
10
3
3
4
-1
12
12
Göztepe
10
3
3
4
-2
12
13
Denizlispor
10
3
2
5
-3
11
14
Antalyaspor
10
3
2
5
-8
11
15
Çaykur Rizespor
10
3
2
5
-8
11
16
Ankaragücü
10
2
3
5
-8
9
17
Gençlerbirliği
10
1
4
5
-2
7
18
Kayserispor
10
1
4
5
-10
7
Süper Lig Fikstür
11.Hafta Maçları
08.11.2019 20:30
Fenerbahçe - Kasimpaşa
09.11.2019 15:00
Gençlerbirliği - Kayserispor
09.11.2019 17:30
Sivasspor - Konyaspor
09.11.2019 17:30
Rizespor - Antalyaspor
09.11.2019 20:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Galatasaray
10.11.2019 14:00
Göztepe - Yeni Malatyaspor
10.11.2019 16:30
Trabzonspor - Alanyaspor
10.11.2019 19:00
Başakşehir - Ankaragücü
10.11.2019 19:00
Beşiktaş - Denizlispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
10
6
2
2
5
20
2
Ümraniye
10
5
2
3
7
17
3
Balıkesirspor
10
5
2
3
5
17
4
Akhisar Bld.Spor
10
5
2
3
3
17
5
Erzurum BB
10
5
2
3
3
17
6
Fatih Karagümrük
10
4
4
2
5
16
7
Bursaspor
10
6
1
3
2
16
8
Altay
10
4
3
3
2
15
9
Keçiörengücü
10
3
6
1
1
15
10
Menemen Belediyespor
10
4
2
4
-3
14
11
Adana Demirspor
10
2
6
2
3
12
12
İstanbulspor
10
2
6
2
0
12
13
Osmanlıspor
10
4
1
5
-3
10
14
Boluspor
10
2
3
5
-2
9
15
Giresunspor
10
2
3
5
-7
9
16
Adanaspor
10
1
5
4
-5
8
17
Altınordu
10
1
3
6
-8
6
18
Eskişehirspor
10
2
1
7
-8
-2
PTT 1. Lig Fikstür
11.Hafta Maçları
08.11.2019 19:00
Adana Demirspor - Eskişehirspor
09.11.2019 14:00
Erzurumspor - Akhisarspor
09.11.2019 16:30
Giresunspor - Osmanlispor
09.11.2019 16:30
Istanbulspor - Menemenspor
09.11.2019 19:00
Altay - Karagümrük
10.11.2019 14:00
Keçiörengücü - Adanaspor
10.11.2019 14:00
ümraniyespor - Hatayspor
10.11.2019 16:30
Boluspor - Bursaspor
10.11.2019 19:00
Balikesirspor - Altinordu