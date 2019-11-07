Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. hafta maçında bugün Braga’ya misafir olacak Beşiktaş’ta teknik ekip kadroda büyük bir revizyona gitti. Takımın Avrupa’da henüz galibiyeti olmamasına rağmen Burak Yılmaz, Atiba, Ruiz, Diaby, N’Koudou ve Gökhan Gönül gibi önemli yıldızlar maç kadrosuna alınmadı. Ki bu tercihler öncelikli olarak Süper Lig’in düşünüldüğünü belgeler nitelikteydi. Abdullah Avcı daha önceki açıklamalarında “Her iki kulvarda da güçlü bir Beşiktaş izlettirmek istiyoruz. Gücümüzü ekonomik kullanmak zorundayız” demişti. Fakat eksiklere rağmen Portekiz’e giden kafilede hırs hakim. Avcı’nın yokluğunda dün akşam basın toplantısına yardımcı antrenör Recep Uçar ve savunma oyuncusu Enzo Roco çıktı.

Roco: Sorumluluk işi

Roco, “Her maç bizim için çok önemli. Yarın (bugün) sahaya çıkıp üzerimize düşen galibiyeti alacağımıza inanıyoruz. Bu formanın sorumluluğunun farkındayız. Bu şekilde sahaya çıkıp mücadele edeceğiz” şeklinde iddialı sözler kullandı. Recep Uçar ise, “Önceki maçları kazanmaya yakındık ama şanssızlıklar yaşadık. Gruptan çıkabilmek adına yarın (bugün) iyi bir sonuç almak istiyoruz. Beşiktaş Avrupa kupalarında deneyimli bir takım. Sadece bu maçı değil kalan bütün maçları kazanmak amacındayız” şeklinde takım olarak Kartal’ın hırsını ortaya koydu.

KRİTİK MAÇA DOĞRU...

Braga maçı öncesinde Burak Yılmaz, Atiba, Ruiz, Diaby, NKoudou ve Gökhan Gönül kadroya dâhil edilmezken sakatlıkları devam eden Douglas, Dorukhan ile UEFA listesine isimleri bildirilmeyen Muhayer Oktay ile Orkan Çınar da Portekiz’e götürülmedi.

DEPLASMANDA ÜÇ ZAFER

Siyah-beyazlılar bu akşam Braga maçıyla 15. defa bir Portekiz ekibinin karşısına çıkacak. Beşiktaş geride kalan 14 maçta sadece üç maçı kazanabilirken bu galibiyetlerin üçünü de deplasmanda elde etmişti. Siyah-beyazlılar 2005’te Guimares’i, 2012’de Braga’yı ve 2017’de de Porto’yu Portekiz’de yenmişti.

Abdullah Avcı ağır grip oldu

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı şoku yaşanıyor. Tecrübeli teknik adam ağır grip sebebiyle devam eden tedavisini aksatmamak için Braga kafilesinde yer almadı. Abdullah Hoca’nın durumuna bugün de bakılacak ve tedaviye cevap verip vermemesine göre Portekiz durumu belli olacak. Bu arada Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Erdal Torunoğulları da safra kesesi ameliyatı sebebiyle kafilede yer alamadı.

Çebi’den uğurlama

Kulübün finansal işleri sebebiyle Braga maçına gidemeyecek olan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dün kafile yola çıkmadan önce tesislerde bir araya geldiği futbolcular ve teknik heyete başarılar diledi. Başkan Ahmet Nur Çebi, dün ayrıca İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ı makamında ziyaret etti.