Fenerbahçe tarihinin unutulmaz yıldızlarından Dalian Atkinson’un 15 Ağustos 2016 tarihinde elektrik şokuyla öldürülmesine dair önemli bir gelişme yaşandı. İngiltere basınında yer alan haberlerde, Atkinson’un ölümünden bir polis memurunun sorumlu olduğu kaydedildi.

Savcılık Bürosu’ndan Jenny Hopkins’in yaptığı resmi açıklamada, bir polis memurunun ünlü futbolunun ölümünden sorumlu olduğunun anlaşıldığını duyurdu. Ayrıca ikinci bir polis memurunun da olayla ilişkili olduğu ve operasyon kapsamında soruşturmaya alındığı belirtildi.

Atkinson’un ailesinin an be an bilgilendirildiği aktarılırken, davanın başladığı açıklandı. Birmingham’da görülen davanın olabildiğince adil olarak yürütüldüğü vurgulandı. İki polis memurunun tüm yönleriyle işledikleri suçun ele alındığı ve kanuna bağlı kalarak işlemlerin yapıldığı dile getirildi. (Skorer)