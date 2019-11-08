Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Trabzonspor, C Grubu’ndaki dördüncü maçında güçlü Rus takımı Krasnodar’a deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Dördüncü maçlar öncesinde bir puanla son sırada yer alan Ünal Karaman’ın takımı bu skorun ardından Avrupa’daki galibiyet hasretini sürdürdü. Sakatlıkları bulunan oyunculara yoğun maç fikstürü de eklenince Rusya’da ligde fazla süre alamayan oyuncuların ağırlıkta olduğu bir 11’le sahaya çıkan bordo-mavili takımda kaleci Erce Kardeşler, sol bek Abdurrahim Dursun, sağ bek Serkan Asan ve forvet Muhammet Akpınar, ilk kez resmi maçta forma giyen isimler oldu. Zorlu 90 dakikada temsilcimizi yıkan goller ise bir dönem ülkemizde Beşiktaş forması da giyen Portekizli oyuncu Manuel Fernandes’ten geldi. İlk yarım saati dengede geçen maçta gol perdesi 27’inci dakikada açıldı.

Nwakaeme tesellisi

Ceza sahası dışında buluştuğu topta, verkaçla ceza sahasına giren Fernandes’in şutu genç oyuncu Serkan’a çarptı ve filelerimizle buluştu. 35’te Suleymanov’un pasıyla bir kez daha topla buluşan Fernandes şık bir topuk vuruşuyla ilk yarının skorunu belirledi: 2-0. 50’de Krasnodar’ın köşe vuruşunda Spajic yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla gole yaklaşsa da Erce bu defa gole izin vermedi. 65’te Nwakaeme bekleneni veremeyen Avdijaj’ın yerine oyuna dahil olurken, Kosovalı futbolcunun oyundan alınırken tepki göstermesi dikkat çekti. Uzatmada İgnatyev skoru 3-0’a getirdi. Ardından Nwakaeme’nin on sekiz çizgisinden mükemmel golü Trabzonspor için teselli oldu: 3-1. Bordo-mavili temsilcimiz bu sonuçtan sonra grupta iki maçı kalmasına rağmen UEFA Avrupa Ligi’ne veda etmenin üzüntüsünü yaşadı.

TARAFTAR DESTEĞİ

Trabzonspor taraftarları, Krasnodar deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Ev sahibi takım taraftarları tribünleri doldurmazken, bir grup Trabzonspor taraftarı da takımlarına destek vermek için stattaki

yerlerini aldı. Krasnodar yöneticileri tarafından karşılaşma öncesi Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu üyelerine dostluk

yemeği verildi.