Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Euroleague’in 7. haftasında Fenerbahçe Beko sahasında Almanya temsilcisi Bayern Münih’i 90-82 yenerek üç maç aranın ardından galip geldi. Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip ikinci galibiyetini aldı. Karşılıklı sayılara sahne olan ilk çeyreği temsilcimiz 18-15 üstün tamamladı. Çekişme ikinci periyotta da devam etti ve Fenerbahçe soyunma odasına 40-39 önde girdi. Dış şutlarla etkili olan Bayern Münih üçüncü çeyreği 62-61 üstün geçti. Final bölümünde taraftarının da desteğiyle üst üste sayılar bulan Fenerbahçe Beko 36. dakikada maçta ilk defa farkı çift hanelere çıkardı: 79-68. Son bölümde skor üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler karşılaşmayı 90-82 kazandı. Fenerbahçe Beko 8. haftada cuma günü deplasmanda Rus ekibi CSKA Moskova ile karşılaşacak