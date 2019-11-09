Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadıköy’de Fenerbahçe ligin dişli ekiplerinden Kasımpaşa’yı 3-2 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe otururken, ortaya konan futbol eleştirileri de beraberinde getirdi. Bir kişi eksik olan rakipten iki gol yiyen sarı-lacivertliler, kalesinde de sürekli tehlikeler yaşadı. Karşılaşma sonrasında Fenerbahçe’nin zaafları hakkında en çarpıcı eleştiriler takımın yıldız oyuncularından biri olan Ozan Tufan’dan geldi. Bu sezon sergilediği performansla Ersun Yanal’ın vazgeçilmezleri arasında bulunan Ozan, maçı kazandıklarını ancak kötü bir futbol sergilediklerini söyledi. Kendi aralarında gerginlikler olduğunu belirten 24 yaşındaki oyuncu, “Sezon başından bu yana basit goller yiyoruz. Bu sıkıntımıza çözüm üretemedik. Acilen düzeltmemiz lazım. Şampiyonluk yarışında olan takımlar böyle gol yememeli” sözlerini kullandı.



> Paşa’ya övgü

Ozan Tufan’ın eleştirilerinden takım arkadaşları da nasibini aldı. Sezon başından bu yana forma giyen oyuncular sayesinde oturmuş bir sistemleri olduğunu vurgulayan Ozan, “Emre Ağabey ve Max Kruse’nin yerine şans bulanlar adaptasyon sorunu yaşayıp bireysel oynayabiliyor. Ama biz takım oyunu oynuyoruz. Bireysele iş dönünce bugün olduğu gibi sıkıntılar yaşıyoruz” dedi. Kasımpaşa’nın mücadelesini de öven yıldız oyuncu, “Bizim için zor bir maç oldu. Her hafta rakiplerimize göre antrenman yapıyoruz. Kasımpaşa’nın orta sahası çok tempolu olduğu için zorlandık. Topu kanatlara taşımamız gerekiyordu yapamadık. Pas hataları bizi zorladı” diye konuştu.



Ersun Yanal, Süper Lig’de Kemal Özdeş ile teknik direktör olarak karşılaştığı dört maçta da yenilmedi. (3 galibiyet, 1 beraberlik)



KEMAL ÖZDEŞ’TEN TEPKİ

Avrupa’da penaltı değil!

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, acemice hatalar yüzünden maçı kaybettiklerini söyledi. Penaltı pozisyonu hakkında Özdeş, “Avrupa’da bunlara penaltı vermiyorlar. Maçlar kaliteli yönetilmeli. Aksi takdirde Avrupa’dan mutsuz dönülmeye devam edilecek” dedi.