Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ - Kayseri deplasmanından mutsuz dönen Fenerbahçe, Malatya karşısında 1 puanı son dakikada kurtaran Kasımpaşa'yı ağırladı Kadıköy'de. Evinde kazanarak millî araya moralli girmek isteyen sarı-lacivertlilerde Kruse'den sonra Emre de sakatlar kervanına eklenirken Kasımpaşa da en önemli yıldızı Quaresma'dan mahrumdu. Maça büyük bir taraftar desteğiyle başlayan Fenerbahçe erken gol için bastırsa da lacivert-beyazlılar Kadıköy'den puan çıkarmakta kararlı bir duruşla cevap verdi. Fenerbahçe, 6. dakikada Hajradinovic'in ceza sahasında Ozan'ı düşürmesiyle kazandığı penaltı atışını kullanan Vedat Muriç’le öne geçti: 1-0. Ancak Kasımpaşa çabuk reaksiyon gösterdi. Özellikle sol kanattan Yusuf'la fırsat arayan Kasımpaşa'nın aradığı gol bağıra bağıra geldi.



> Serdar noktayı koydu

Altay 34'te Koita'nın vuruşunu ayaklarıyla kornere çeldi ama 37'de soldan ceza sahasına dalan Yusuf'un pasında Khalili'ye engel olamadı: 1-1. Fenerbahçe 44'te bir penaltı daha kazandı. Gustavo'nun kafa vuruşunda kaleye yönelen topu Sadiku eliyle kornere yollarken Ali Palabıyık VAR'la beyaz noktayı gösterdi. Muriç yine ağları havalandırdı: 2-1. Golün ardından hakemi alkışlayan Karim Hafez kart gördü, yine alkışlayınca ikinci sarıyla kızardı. Fenerbahçe'nin 10 kişi kalan rakibi karşısında maçı koparması bekleniyordu ki, Kasımpaşa ikinci yarıya fırtına gibi girdi. 55'te Yusuf'un şutunda mutlak golü önleyen Altay, kornerden gelen topta Ben Youssef'in vuruşunda çaresiz kaldı: 2-2. Soğuk havayı dağıtan ise, 59'da kornerden gelen topa en yüksekte kafayı vuran Serdar Aziz oldu: 3-2. 72'de Isla, Veigneau'ya yaptığı faulle kırmızı kart görürken Fenerbahçe beklenenin çok altında bir performans sergilemesine rağmen 3 puanı kazanmayı başardı.



Fenerbahçe formasıyla 11. haftada 7 gole ulaşan Vedat Muriç, geçtiğimiz sezonun en golcü futbolcusu Roberto Soldado'yu geride bıraktı. Soldado 34 haftada 6 gol atmıştı.



ERSUN YANAL ELEŞTİRİLERİ KABUL ETTİ

Tecrübeli çalıştırıcı, "Futbolcuları suçlamak en kolayı. Kötü oyunu değiştirecek olan benim" dedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kasımpaşa'yı 3-2 yendikleri maçta kötü bir futbol ortaya koyduklarını söyledi. Skor ne olursa olsun oyundan dolayı mutlu olmadığını belirten Yanal, "İyi oyunla kaybettiğimiz maçları da düşünecek olursak orada da mutlu olmamıştık. Biz bu oyunun çok daha iyisini ortaya koymalıyız. Biz buraya başkanımızdan en genç oyuncumuza birçok şeyi değiştirmek için geldik. Bunu da değiştireceğiz. Oyunu oynayan futbolcuları suçlamak en kolayı. Bütün sorumlu benim. Sorunun çözüm noktası da benim" ifadelerini kullandı.



BU SEZON İLK DEFA

Fener’de Isla kızardı

∂ Karşılaşmanın 72. dakikasında Mauricio Isla, Olivier Veigneau'ye yaptığı sert müdahale sonrasında hakem Ali Palabıyık tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Ayrıca Fenerbahçe'de bu sezon ilk defa bir futbolcu kırmızı kart görmüş oldu.



TRİBÜNDEN İZLEDİ

Emre riske edilmedi

∂ Fenerbahçe'nin ihtiyar delikanlısı Kaptan Emre Belözoğlu, Kasımpaşa karşısında forma giymedi. Son yapılan antrenmana, sağ kasığındaki birinci derece zorlanma sebebiyle katılamayan Emre riske edilmedi ve karşılaşmayı tribünden izledi.



VICTOR MOSES:

Farkı kaçırdık

∂ Karşılaşmanın uzatma anlarında yerini Sadık'a bırakan Moses çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Daha farklı galip gelecekleri bir maç olduğunu söyleyen Nijeryalı yıldız, "Önemli olan bizim birlik olup buradan mutlu ayrılmamızdı ve bunu başardık" diye konuştu.



BEN YOUSSEF:

Bir puanı hak etmiştik

∂ Maçta skoru 2-2'ye getiren golü atan Kasımpaşalı Ben Youssef, bir kişi eksik oynamalarına rağmen iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Geri dönüş için çok uğraştık ama olmadı. Bir puanı hak etmiştik. Hafez çok iyi arkadaşım ama böyle kart görmemeliydi" dedi.