Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bundesliga'nın 11. haftasında Schalke 04, Veltins-Arena'da Fortuna Düsseldorf ile karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3 berabere sona ererken, Schalke'de milli futbolcu Ozan Kabak rakip fileleri havalandırmayı başardı. Ev sahibi ekipte galibiyeti getiren golleri Daniel Caligiuri (dk. 33), Ozan Kabak (dk. 67) ve Suat Serdar (dk. 79) atarken, Fortuna Düsseldorf'da Rouwen Hennings (dk. 62, 74 ve 85) kaydetti. Bu sonucun ardından Schalke puanını 19'a, Düsseldorf da 11'e çıkardı.

Geçtiğimiz hafta Augsburg deplasmanında rakip fileleri havalandıran Ozan iki hafta iki kez gol sevinci yaşamış oldu. Mücadeleye 11'de başlayan 19 yaşındaki futbolcu, 90 dakika sahada kaldı. Öte yandan Ozan bu sezon 7 resmi maçta görev yaptı ve toplam 290 dakika görev aldı.