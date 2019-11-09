Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası’nda kadınlar T53 kategorisi 400 metre finalinde yarışan Hamide Doğangün, bronz madalya kazandı ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na katılma hakkı elde etti.

Şampiyonada erkekler T12 kategorisi 400 metre finalinde mücadele eden Oğuz Akbulut ise 48.99’luk derecesiyle dünya üçüncüsü olurken bronz madalyanın sahibi oldu. Akbulut, bu derecesiyle Tokyo 2020 vizesi almayı başardı.

BAKAN KASAPOĞLU’NDAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şampiyonada bronz madalya kazanan ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları vizesi alan Hamide Doğangün ile Oğuz Akbulut’u kutladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Dünya Para Atletizm Şampiyonası’nda kadınlar T53 kategorisi 400 metrede bronz madalya kazanan Hamide Doğangün ile erkekler T12 kategorisi 400 metrede bronz madalyanın sahibi olan Oğuz Akbulut’u gönülden tebrik ediyorum. Her iki sporcumuz da kazandıkları bu değerli başarılar neticesinde Tokyo 2020 vizesi almayı başardı. Milli sporcularımızın madalya kürsüsünde yer almasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, şampiyonada mücadele edecek diğer sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum.”