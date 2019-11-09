Gaziantep FK’yi 2-0 mağlup ederek 3 puanı alan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, karşılaşmada iyi mücadele ettiklerini ve sonuna kadar kıran kırana geçen bir maç oynadıklarını belirterek, “Bize Galatasaray'da formayı alınca bırakmamayı öğrettiler. Forma için mücadele etmeyi öğrettiler. Biz de oyuncularımızdan formayı bırakmamalarını rica ediyoruz. Bugün daha başlama ile sonu arasında ilk yarı özellikle istediğimiz Galatasaray'a yakın bir Galatasaray vardı. Yorulana kadar bazı oyuncularımı hiç çıkarasım yoktu. Sonuna kadar kıranla geçen bir maçtı. Ciddi disiplinli geçen bir maçtı. İkinci yarıda da iyi çıkışlar oldu. Real maçında herhalde Antep maçını düşünüyorlardı. Prensip olarak bunu belli eden teknik adam değilim. Oyunculara kırgınlığım olmaz. Ne kadar kırgın olsanız da onlarla çalışmanız gerek. Hislerinizi belli edemezsiniz. Uyumadım, hakikaten çok üzüldüm. Kalp ağrım da geçmiş değildi. Beni ekran başında seyredenlerin ne anladığını biliyorum. Bizler çok mağlup olduk, çok da yendik. Mücadele edilmiyorsa beni çok üzer. Taraftarın kıymetini bilmek lazım. Heves ve heyecan varsa, size Allah da yardım ediyor. Kaybedilenlerin bedelini en yukarıdan en aşağıya ödüyoruz. Hak edenler bu bedeli ödeyecekler. Ümit ederim bu maç bir kırılma maçı olur. Maçın ilk yarısı bizim oynağımız maçlardan en iyi oynadığımız dönem oldu. Daha fazla gol de atabilirdik. Birçok şeyi çok iyi yaptık. Bu formatta oynayabiliriz, ama oyunun gidişatına göre değiştirebiliriz” dedi.
Fatih Terim: "Sonuna kadar kıran kırana geçen bir maçtı"
09.11.2019 - 22:56 | Son Güncelleme: 09.11.2019 - 22:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Sonuna kadar kıran kırana geçen bir maçtı" dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Fatih Terim,
661597 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/661597.aspx
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16
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Başakşehir
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4
4
2
2
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Beşiktaş
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4
3
3
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15
9
Gaziantep FK
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4
3
3
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15
10
Konyaspor
10
3
4
3
-2
13
11
Kasımpaşa
11
3
3
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Göztepe
10
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3
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Denizlispor
10
3
2
5
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11
14
Antalyaspor
10
3
2
5
-8
11
15
Çaykur Rizespor
10
3
2
5
-8
11
16
Gençlerbirliği
11
2
4
5
-1
10
17
Ankaragücü
10
2
3
5
-8
9
18
Kayserispor
11
1
4
6
-11
7
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S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
10
6
2
2
5
20
2
Akhisar Bld.Spor
11
5
3
3
3
18
3
Erzurum BB
11
5
3
3
3
18
4
Ümraniye
10
5
2
3
5
17
5
Balıkesirspor
10
5
2
3
5
17
6
Fatih Karagümrük
10
4
4
2
5
16
7
Bursaspor
10
6
1
3
2
16
8
Altay
10
4
3
3
2
15
9
Keçiörengücü
10
3
6
1
1
15
10
Menemen Belediyespor
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2
4
-1
14
11
Adana Demirspor
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2
6
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2
12
12
İstanbulspor
10
2
6
2
0
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1
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3
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9
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1
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