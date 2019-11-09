Galatasaray’a 2-0 mağlup olan Gaziantep FK’da Teknik Direktör Marius Sumudica maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyleyerek, “Bugün bizden iyi bir takıma karşı kaybettik. Forvetsiz bir maç çıkardık. Bu oyunu 1.70 boyundaki ileri uç oyuncularla bitirdik. Muhammed Demir, Muğdat sakat. Maçın son dakikalarına kala Kayode sakatlandı ve bu şekilde maça devam etti. Maça 4’lü defansla başladık. Rakibimiz 3 stoperle başladı. Ben takımımı 3 stoperle oynattığımda herkes bana karşıydı. İkinci yarı da fırsatlar yakaladık. Rakibimizin 6-0 kaybetmeleri bizim içim kötü oldu. Real Madrid değiliz, ben de Zidane değilim. Rakibimizin oyuncularının piyasa değeri 125 milyon dolardı. Bizim takımımızın değeri daha düşük. Bizden kat ve kat daha değerli bir takım. Ankaracü’ne karşı 4’lü oynadık kazandık, o yüzden de bugün böyle oynadık. Benim düşüncem bu şekildi” dedi.
Marius Sumudica: İyi bir takıma karşı kaybettik"
09.11.2019 - 22:57 | Son Güncelleme: 09.11.2019 - 23:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Galatasaray maçının ardından yaptığı değerlendirmede, "İyi bir takıma karşı kaybettik" dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Marius Sumudica,takım,
661598 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/661598.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Fenerbahçe
11
6
2
3
9
20
2
Alanyaspor
10
5
4
1
8
19
3
Sivasspor
10
5
3
2
7
18
4
Malatyaspor
10
5
2
3
12
17
5
Trabzonspor
10
4
4
2
6
16
6
Başakşehir
10
4
4
2
4
16
7
Galatasaray
10
4
4
2
2
16
8
Beşiktaş
10
4
3
3
0
15
9
Gaziantep FK
10
4
3
3
-3
15
10
Konyaspor
10
3
4
3
-2
13
11
Kasımpaşa
11
3
3
5
-2
12
12
Göztepe
10
3
3
4
-2
12
13
Denizlispor
10
3
2
5
-3
11
14
Antalyaspor
10
3
2
5
-8
11
15
Çaykur Rizespor
10
3
2
5
-8
11
16
Gençlerbirliği
11
2
4
5
-1
10
17
Ankaragücü
10
2
3
5
-8
9
18
Kayserispor
11
1
4
6
-11
7
Süper Lig Fikstür
11.Hafta Maçları
08.11.2019 20:30
Fenerbahçe 3 - 2 Kasimpaşa
09.11.2019 15:00
Gençlerbirliği 2 - 1 Kayserispor
09.11.2019 17:30
Sivasspor - Konyaspor
09.11.2019 17:30
Rizespor - Antalyaspor
09.11.2019 20:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Galatasaray
10.11.2019 14:00
Göztepe - Yeni Malatyaspor
10.11.2019 16:30
Trabzonspor - Alanyaspor
10.11.2019 19:00
Başakşehir - Ankaragücü
10.11.2019 19:00
Beşiktaş - Denizlispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
10
6
2
2
5
20
2
Akhisar Bld.Spor
11
5
3
3
3
18
3
Erzurum BB
11
5
3
3
3
18
4
Ümraniye
10
5
2
3
5
17
5
Balıkesirspor
10
5
2
3
5
17
6
Fatih Karagümrük
10
4
4
2
5
16
7
Bursaspor
10
6
1
3
2
16
8
Altay
10
4
3
3
2
15
9
Keçiörengücü
10
3
6
1
1
15
10
Menemen Belediyespor
10
4
2
4
-1
14
11
Adana Demirspor
11
2
6
3
2
12
12
İstanbulspor
10
2
6
2
0
12
13
Osmanlıspor
10
4
1
5
-3
10
14
Boluspor
10
2
3
5
-2
9
15
Giresunspor
10
2
3
5
-7
9
16
Adanaspor
10
1
5
4
-5
8
17
Altınordu
10
1
3
6
-8
6
18
Eskişehirspor
11
3
1
7
-7
1
PTT 1. Lig Fikstür
11.Hafta Maçları
08.11.2019 19:00
Adana Demirspor 2 - 3 Eskişehirspor
09.11.2019 14:00
Erzurumspor 0 - 0 Akhisarspor
09.11.2019 16:30
Giresunspor - Osmanlispor
09.11.2019 16:30
Istanbulspor - Menemenspor
09.11.2019 19:00
Altay - Karagümrük
10.11.2019 14:00
Keçiörengücü - Adanaspor
10.11.2019 14:00
ümraniyespor - Hatayspor
10.11.2019 16:30
Boluspor - Bursaspor
10.11.2019 19:00
Balikesirspor - Altinordu