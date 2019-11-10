Denizlispor karşısında baskılı bir futbol ortaya koysa da fileleri bir türlü havalandıramayan Beşiktaş, aradığı golü 70. dakikada buldu. Alanyaspor karşısında alınan 2-0’lık galibiyette büyük bir pay sahibi olan ancak bu maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle Ankaragücü, Galatasaray ve Antalyaspor karşılaşmalarında forma giyemeyen Kevin N’Koudou, Denizlispor maçıyla geri döndü. Mücadelenin 60. dakikasında Caner Erkin’in yerine oyuna dahil olup sol kanada hareketlilik getiren Kevin N’Koudou, 70. dakikada şık bir gol atarak Vodafone Park’ı coşturdu. Rakibini geçtikten sonra çaprazdan çok sert vuran ve fileleri havalandıran N’Koudou, gol sevincini taraftarıyla paylaştı.
N’Koudou 60’ta girdi 70’te golünü attı
10.11.2019 - 21:07 | Son Güncelleme: 10.11.2019 - 21:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig’in 11. haftasında Denizlispor’u konuk eden Beşiktaş’ta, siyah-beyazlılar aradığı golü 70. dakikada bulurken, Kartal’ın sayısı 60. dakikada oyuna giren N’Koudou’dan geldi.
Etiketler : N’Koudou,
661757 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/661757.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
11
6
3
2
9
21
2
Fenerbahçe
11
6
2
3
9
20
3
Alanyaspor
10
5
4
1
8
19
4
Galatasaray
11
5
4
2
4
19
5
Malatyaspor
11
5
3
3
12
18
6
Trabzonspor
10
4
4
2
6
16
7
Başakşehir
10
4
4
2
4
16
8
Beşiktaş
10
4
3
3
0
15
9
Gaziantep FK
11
4
3
4
-5
15
10
Çaykur Rizespor
11
4
2
5
-7
14
11
Göztepe
11
3
4
4
-2
13
12
Konyaspor
11
3
4
4
-4
13
13
Kasımpaşa
11
3
3
5
-2
12
14
Denizlispor
10
3
2
5
-3
11
15
Antalyaspor
11
3
2
6
-9
11
16
Gençlerbirliği
11
2
4
5
-1
10
17
Ankaragücü
10
2
3
5
-8
9
18
Kayserispor
11
1
4
6
-11
7
Süper Lig Fikstür
11.Hafta Maçları
08.11.2019 20:30
Fenerbahçe 3 - 2 Kasimpaşa
09.11.2019 15:00
Gençlerbirliği 2 - 1 Kayserispor
09.11.2019 17:30
Sivasspor 2 - 0 Konyaspor
09.11.2019 17:30
Rizespor 1 - 0 Antalyaspor
09.11.2019 20:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 0 - 2 Galatasaray
10.11.2019 14:00
Göztepe 1 - 1 Yeni Malatyaspor
10.11.2019 16:30
Trabzonspor - Alanyaspor
10.11.2019 19:00
Başakşehir - Ankaragücü
10.11.2019 19:00
Beşiktaş - Denizlispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
11
6
3
2
5
21
2
Fatih Karagümrük
11
5
4
2
6
19
3
Ümraniye
11
5
3
3
5
18
4
Akhisar Bld.Spor
11
5
3
3
3
18
5
Erzurum BB
11
5
3
3
3
18
6
Keçiörengücü
11
4
6
1
3
18
7
Balıkesirspor
10
5
2
3
5
17
8
Menemen Belediyespor
11
5
2
4
0
17
9
Bursaspor
10
6
1
3
2
16
10
Altay
11
4
3
4
1
15
11
Adana Demirspor
11
2
6
3
2
12
12
İstanbulspor
11
2
6
3
-1
12
13
Giresunspor
11
3
3
5
-6
12
14
Osmanlıspor
11
4
1
6
-4
10
15
Boluspor
10
2
3
5
-2
9
16
Adanaspor
11
1
5
5
-7
8
17
Altınordu
10
1
3
6
-8
6
18
Eskişehirspor
11
3
1
7
-7
1
PTT 1. Lig Fikstür
11.Hafta Maçları
08.11.2019 19:00
Adana Demirspor 2 - 3 Eskişehirspor
09.11.2019 14:00
Erzurumspor 0 - 0 Akhisarspor
09.11.2019 16:30
Giresunspor 2 - 1 Osmanlispor
09.11.2019 16:30
Istanbulspor 1 - 2 Menemenspor
09.11.2019 19:00
Altay 0 - 1 Karagümrük
10.11.2019 14:00
Keçiörengücü 2 - 0 Adanaspor
10.11.2019 14:00
ümraniyespor 0 - 0 Hatayspor
10.11.2019 16:30
Boluspor - Bursaspor
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