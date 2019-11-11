Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Denizlispor'u 1-0 mağlup etti. Rıdvan Dilmen de NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında gündemi değerlendirdi. Dilmen, "Ülke futbolu 30 yıldır kötü yönetiliyor. Geçen sene kötü performansından sonra iki hakem gitti sonra bir tane daha gitti. Hakem kalmıyor. Maalesef bu yıl daha kötü gidiyor. Bugün Vida'yı beğendim. Gökhan baya canlıydı. Karius bence taraftarla artık barıştı. Son haftalarda çok iyi oynuyor." dedi.

"HAKEMLERİN GEÇMİŞİNDE KESİNLİKLE FUTBOLCULUK OLMALI"

Dilmen, "Keyifsiz bir hafta sonu oldu benim için. İşkence gibiydi. İddia ediyorum Avrupa'da bizden kötü lig yok. Çok üzülüyorum. Allah bana yorumculuğumda inanamadığım bir şeyi söyletmesin. Rabbime duam bu. Hakemlerin yeteneğini tartışırız ama her geçen gün atamalarla da algılarla da görebiliyoruz ki futbolumuz daha güvensiz, daha kötüye gidiyor. Bence hakemlerin geçmişinde kesinlikle futbolculuk olmalı." diye konuştu.