Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"İlk 8 takımın 6'sı bu hafta kazandı. Beşiktaş 3'te 3 yaptı. Ona rağmen kopma yok. Sivas hızlı oynayıp kazandı, Fenerbahçe vasat oynayıp kazandı. Trabzonspor şartlar kötü 35. dakikaya kadar şut olmadan oynadı iyi maç oynamadı. Başakşehir şampiyonluk adayım hala. Galatasaray istediğini aldı. Beşiktaş hızlı oynamak istedi olmadı ama yine de kazandı. Denizlispor son haftalara göre iyiydi. Bugün fena oynamadılar.İlk 8 takım birbirine yakın, altlar biraz sıkıntılı bir durum. Gaziantep kazansa Galatasaray’ın önünde olacaktı. ​Keyifsiz bir hafta sonu, benim için işkence gibiydi. 8. haftadan başlayan ve bu yıl da zirveye çıkan olağanüstü işler var. Avrupa'da bizden kötü lig yok. Üzülüyorum, çok üzülüyorum. Allah bana yorumculuğumda inanmadığım bir şeyi söyletmesin, Rabbime duam o. Hakemlerimizin yeteneğini tartışırız ama her geçen gün, atamalarla da, algıyla da görebiliyoruz, futbolumuz her geçen gün daha güvensiz ve kötüye gidiyor."