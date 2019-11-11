Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

11. hafta mücadelesinde Freiburg, Frankfurt'u 1-0 mağlup ederken karşılaşmanın 90+5. dakikasında kavga çıktı.Frankfurt kaptanı David Abraham, taca çıkan topa koşarken Freiburg Teknik Direktörü Christian Streich'e sert bir şekilde çarptı.Streich, aldığı sert darbeyle kendisini bir anda yerde buldu.



Teknik direktörlerini yerde gören Freiburg yedek kulübesi ise Abraham'ın üstüne yürüdü. Freiburg yedek kulübesi bir anda sahaya dalarken ortalık karıştı...

Kavganın bitmesini bekleyen hakem, ardından Abraham'a kırmızı kart gösterdi. Maçın ardından Frankfurt cephesinden ise ilginç bir açıklama geldi.

Kulübün Sportif Direktörü Fredi Bobic, kendi oyuncusu Abraham'ı suçladı.

Bobic, şu sözleri kullandı; ''Provoke edildim diyor ama ne fark eder? Bunu yapmaması gerekiyordu. Gereksiz yere ortalığı karıştırdı, sonuçlarına katlanacak. Saçma işler bunlar."