Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sezon tüm planlarını şampiyonluk üzerine yapan Fenerbahçe'de ara transfer için çalışmalar sürüyor. Hedef hem mevcut kadroyu takviye edip, ikinci yarıya daha güçlü girerek şampiyonluk özlemini bitirmek, hem de gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olabilecek takımın temellerini şimdiden atmak. Scout ekibi birçok oyuncuyu takip ediyor. Ancak transferin gözdeleri büyük ölçüde belli.

Yaz transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde de aynı başarıyı göstererek şov yapmayı amaçlıyor. Buna göre eksik bölgeleri belirleyen sarı-lacivertli kurmaylar 5 isimle kadrosunu güçlendirerek emin adımlarla şampiyonluğa yürümeyi amaçlıyor.

İLK HEDEF MATUIDI!

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun ilerleyen yaşı ve sık sakatlanması devre arasında üst düzey bir orta saha transferini mecbur kıldı. Sarı-lacivertli kurmaylar, bu bölge için Juventus'un yıldız futbolcusu Matuidi için harekete geçecek. Fenerbahçe'de hedef bu sezon şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'nde taraftara Gustavo ve Matuidi orta sahasını izletmek.

KOLAROV ISRARI!

Fenerbahçe devre arasında mutlak bir sol bek transferi yapmayı planlıyor. O bölgede alternatifsiz olan sarı-lacivertliler, Hasan Ali Kaldırım'ın cezalı veya sakat olduğu maçlarda Nabil Dirar'ı devşirerek sol bek mevkisinde kullanıyor. Sezonun ikinci yarısında alınacak seri galibiyetlerin şampiyonluk yolunda öneminin farkında olan teknik direktör Ersun Yanal, yönetimden sol bek transferi için söz aldı.

Yaz transfer döneminde Roma'nın yıldız futbolcusu Kolarov için büyük uğraş veren sarı-lacivertli kurmaylar transferi gerçekleştirememişti. Deneyimli futbolcunun Roma ile hala sözleşme yenilememesi Fenerbahçe cephesinin umutlarını diri tutuyor.

Sarı-lacivertli kurmaylar iş ahlakı son derece yüksek olan ve lider özellikleri bulunan Kolarov'a devre arasında 2 yıllık bir sözleşme önermeyi planlıyor.

İRFAN CAN VE VISCA PAKEDİ!

Sarı-lacivertliler İrfan Can Kahveci ve Edin Visca'dan vazgeçmiyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın özellikle kadrosunda görmek istediği 2 yıldız için devre arasında temaslar sıklaşacak.

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'de iki futbolcunun kaptanlığını yapması transferde sarı-lacivertli takımın en büyük kozu olacak.

YANAL'IN PRENSİ İÇİN ŞARTLAR ZORLANACAK!

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın prensi konumunda bulunan Emre Kılınç için Sivasspor'a teklif yapılacak. Emre'nin Sivasspor ile olan sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması sarı-lacivertlilerin elini güçlendiriyor. Fenerbahçeli kurmaylar, Sivasspor'a ciddi bir teklifte bulunarak bu transferi bitirmek istiyor.

Öte yandan bazı oyuncular ile de yolların ayrılması bekleniyor. Bu isimlerin başında forma şansı bulmakta zorlanan Miha Zajc ve Alper Potuk ile kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici'nin adı geçiyor. Sarı-lacivertliler, verim alınamayan oyuncuları göndererek hem maddi kazanç elde etmek hem de yeni transferlere yer açmak istiyor.

3 OYUNCUYA YENİ KONTRAT

Yönetim, sözleşmeleri bitecek Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla ve Ozan Tufan'la da görüşmeleri sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Nabil Dirar'ın kontratını 2 yıl uzatan sarı-lacivertliler, üç oyuncuyu da bünyesinde tutmak istiyor.

Bu konuda bir sorun yaşanması beklenmiyor. Maddi konularda uzlaşmanın sağlanmasının ardından sırasıyla imzalar atılacak. (Fotomaç)