Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray, Alanyaspor ve Çaykur Rizespor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce 12 Kasım tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları şu şekilde:

“Fenerbahçe Kulübü'nün 08.11.2019 tarihinde oynanan Fenerbahçe -Kasımpaşa Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı"nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü futbolcusu Mauricio Anibal Isla'nın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 09.11.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Çaykur Rizespor Kulübü antrenörü Osman Zeki Korkmaz'ın 09.11.2019 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor - Antalyaspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 10.11.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Galatasaray Kulübü'nün 09.11.2019 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü -Galatasaray Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Trabzonspor Kulübü'nün 10.11.2019 tarihinde oynanan Trabzonspor -Aytemiz Alanyaspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Trabzonspor Kulübü futbolcusu Abdulkadir Parmak'ın aynı müsabakadaki"kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 11.11.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine

Trabzonspor Kulübü idarecisi Mehmet Yiğit Alp'nun 10.11.2019 tarihinde medyaya yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

Trabzonspor Kulübü idarecisi Sertaç Güven'in 11.11.2019 tarihinde medyaya yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Aytemiz Alanyaspor Kulübü futbolcusu Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa'nın 10.11.2019 tarihinde oynanan Trabzonspor -Aytemiz Alanyaspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "hakareti" nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 11.11.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."