Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan yeni araştırmalar futbolumuzun alarm sinyali verdiğini gösteriyor. Avrupa’nın beş büyük ligi İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa ile Süper Lig’de mücadele eden 116 takımın kadroları incelendiğinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Bu sezon forma giyen futbolcular dikkate alınarak yapılan değerlendirmede Avrupa’nın en yaşlı takımının 31,3 ortalamayla Ankaragücü olduğu görüldü. Başkent ekibini 30,6 yaş ortalamasıyla Göztepe, 30 yaş ortalamasıyla da Başakşehir takip etti. 116 takım arasında en yaşlı 20 takımın 13’ünün Süper Lig’den olması dikkati çekti.

Nerede bizimkiler?

Avrupa’nın en genç takımı 24,1 ile Nice olurken, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı’nın forma giydiği Lille’de 24,3 ile Avrupa’nın en genç ikinci takımı olmayı başardı. En çok yabancı oynatan takımlar sıralamasında Türk takımları yine ilk sıralarda yer aldı. 90,3 ortalamayla Galatasaray bu kategoride zirvede bulunurken sarı kırmızılıları 90,2 ile Alanyaspor takip etti. En çok yabancı oynatan ilk 20 takımın arasına sekiz Süper Lig ekibi girdi. Bir başka çarpıcı istatistik de altyapıyı nasıl göz ardı ettiğimizi ortaya koydu. Sekiz Türk takımı bu sezon hiçbir altyapı oyuncusuna şans vermedi.