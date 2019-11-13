Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman milli takımlarda yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirildi. İdman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.