Kasım ayı olağan divan kurulu toplantısına katılmayan Başkan Mustafa Cengiz, GS TV'de açıklamalarda bulundu. Cengiz, ibra edilmediği dönemde kolay yolu seçip ayrılabileceğini söyleyerek, "Bana 'kaçtı' demesinler diye ayrılmadım. O gün ayrılsam, arkamdan 'kaçtı' diyeceklerdi. En az 10 futbolcunun serbest kalma durumu vardı. 14 arkadaşımız evet deseydi, o gün idari açıdan ibra edilecektik. Biz 2525 oyla seçilmişiz. 3 adaya da saygı duyuyorum, hepsinin oylarının toplamından fazla. Seçimle gelenin seçimle gittiği ortamda, ben bunu kabul edemedim. Galatasaray benim sevdam. Ben bir davayı sürdürebilmek, daha müreffeh bir Galatasaray verme hevesindeyim. Bu nedenle mücadeleye devam dedim. Mücadeleyi terk edecek, cepheyi bırakıp kaçacak insanlardan değilim. Benim atalarım da öyle" dedi.

"Galatasaray içi hizmet etmeye çalışıyorum"

Cengiz, bazı kişilerin yargıya müdahale ettiğini de vurgulayarak, "Mücadele ediyorlar bizim seçime girmememiz için. 'Seçime gir, imza topla Mustafa Cengiz' demiyorlar. Eşit şartlarda düello edersiniz, bu tam tersine. 'Seçime gidelim, Mustafa Cengiz olmasın'. Ben buna da peki diyorum ama taraftarıma laf anlatamam, bunun için mücadele etmem gerek. Mahkeme ne karar verirse, ben ona hazırım. Hiç de beis duymam. Taraftara anlatmam gerek. Bana popülist diyorlar utanmadan. Evet ben popülistim, taraftarın popülistiyim. Taraftar olmazsa ben yokum. Yarın eğer mahkeme derse 'Seçime gideceksiniz, Mustafa Cengiz olmayacak', başım gözüm üstüne. Ne diyebilirim? Tekrar tekrar ben de yoruldum. Galatasaray için hizmet etmeye çalışıyorum, mahkeme mahkeme koşturmak istemiyorum."

'2 yılda her şeyi unuttular'

Başkan Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın bir raya girdiğini belirterek, "Ben kimseyi kötüleme anlamında konuşmuyorum. Görevi devraldığımda transfer yasağı vardı, insanlar unuttu bunları. 2 yılda her şeyi unuttular. 147 milyon euro zarardan nasıl Galatasaray'ı kurtarıp 4 yıllık uzlaşma anlaşması yaptınız diye bir kişi sormadı. Biz bunu yaptık. UEFA'ya 4 ay izin verin dedik. Bunun en büyük nedeni, o popülist dediğiniz taraftarlar. Seyirci patladı, mağazalardan alış arttı. Bize sağ olsunlar içeriden soran olmadı ama UEFA'dan soranlar oldu. Biz üst kurulla kapıştık tabir-i caizse. UEFA bunu izledi, yeniden yargılanmamızı istedi. Peki dedik, CAS'a gittik. İlk defa bir Türk takımı CAS'ta dava kazandı. Bu yıl Türkiye'de almadık kupa bırakmadık. 2 yılda 4 kupa aldık. Gelirlerimiz Türkiye tarihinde rekor kırdı. Bu bize nasip oldu. Amatörlerde çok düşük bütçelerle büyük başarılar yakaladık. İnsanlar bunları unutuyor" ifadelerini kullandı.

"Hoca ile her hafta görüşüyoruz"

Teknik heyetle sorun olduğunu yönündeki haberleri de yalanlayan Cengiz, "Teknik heyetle aramızda sorun olduğu devamlı medyada konuşuluyor. Hoca, söyleyeceği bir şey varsa açıkça söyler. ben de öyleyim. Adrenalinin yüksek olduğu anda öfkeyle bir şey söylüyorsunuz, tabii o söz her yere çekilebilir. Hoca ile her hafta görüşürüz. Bir tek Ozan Kabak transferinde hocamdan ricada bulundum. Hocam çok gönüllü değildi. Ancak İtalyanlar 7,5 milyon Euro'ya Ozan'ı kesin kaparlardı. Ozan da sağ olsun gitmedi. Almanya'dan gelen 11 milyon Euro'ya ihtiyacımız vardı. Savurgan davranılıyor, Diagne'ye Falcao'ya dünya paralar veriliyor deniyor. Galatasaray maddi olarak artı durumda. Doğru mu yaptık, yanlış mı yaptık zaman gösterecek. Biz iki yıldır şampiyonuz ve liderin 2 puan gerisinde. Şampiyonluğun favorisiyiz. İki yıl başarısız olursak, zaten kimse durmaz. Herkes onurlu insan, ben de hocamız da. Başarılı durumdayız, hocamızın kredisi de çok fazla."