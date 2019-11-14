Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı camianın gündemindeki konularla ilgili olarak GS TV'de açıklamalar yaptı. "İbra edilmediğimiz ânı ve geceyi hiç unutmuyorum. Biz kazık çakmadık. Biz bir sevdanın peşindeyiz. Duygularımı iyi hatırlıyorum. Fatih Hoca aradı, çok üzüntülüydü" diyen Cengiz, "Dışarıda kış varken, içeride bahar olmaz. 'Merak etme hocam' dedim. Ayrılabilirdim, bana kaçtı demesinler diye ayrılmadım. Bıraksaydım 'Kaçtı' denecekti. Bana popülist diyorlar utanmadan. Evet ben popülistim, taraftarın popülistiyim. Taraftar olmazsa ben yokum" sözlerini kullandı.



> Mahkeme ne derse o

"Galatasaray benim sevdam. Ben bir davayı sürdürebilmek, daha müreffeh bir Galatasaray verme hevesindeyim. Bu nedenle 'mücadeleye devam' dedim. Mücadeleyi terk edecek, cepheyi bırakıp kaçacak insanlardan değilim. Benim atalarım da öyle" vurgusu yapan Başkan, "Bazı üye arkadaşlarımızın yargıya müdahalesi var. Mücadele ediyorlar bizim seçime girmememiz için. 'Seçime gidelim, Mustafa Cengiz olmasın' diyorlar. Ben buna da peki diyorum ama taraftarıma laf anlatamam, bunun için mücadele etmem gerek. Mahkeme ne karar verirse, ben ona hazırım. Hiç de beis duymam" şeklinde konuştu.



> Seçim olacak ama!

Cengiz şöyle devam etti: 'Seçime gitmeyeceğim' demedim. 'Gündemimde seçim yok' dedim. Yarın (bugün) mahkeme derse, 'Seçime gideceksiniz ve Mustafa Cengiz aday olamaz' ne diyebilirim? Başım, gözüm üstüne. Mahkemelerde koşturmak istemiyorum. Eğer dayanabilirsek kulüpte de artıya geçeceğiz. %100 seçim olacak ama ne zaman bilmiyorum... Galatasaray bir raya girdi. Ben kimseyi kötüleme anlamında konuşmuyorum. Görevi devraldığımda transfer yasağı vardı, insanlar unuttu bunları. 2 yılda her şeyi unuttular. 147 milyon avro zarardan nasıl Galatasaray'ı kurtarıp 4 yıllık uzlaşma anlaşması yaptınız diye bir kişi sormadı.



Cengiz’den inciler

¥ Borç yapılandırmasında 250 milyon TL nakit aldık. Futbolcularımıza olan borçları temizledik. Çok iyi durumdayız.

¥ 750 milyon TL 5 yıllık yapılandırma aldık. İlk 2 yılı ödemesiz. 6 ay faizleri ödeyeceğiz. Galatasaray rahatlıkla altından kalkar.

¥ Bu yıl Türkiye'de almadık kupa bırakmadık. 2 yılda 4 kupa aldık. Gelirlerimiz Türkiye tarihinde rekor kırdı. Bu bize nasip oldu.

¥ Ben teknik heyetin hiç işine karışmam, sadece Ozan Kabak konusunda ricam oldu. Kulübün çıkarları içindi. Hocam gönüllü olmasa da kabul etti.



Geri alacağız

Florya müjdesi

Başkan Cengiz, "Avrupa'nın en büyük gelişim gösteren 4. takımıyız. UEFA şu anda bütün kulüplere Galatasaray'ı örnek gösteriyor. Ama nasıl yapıyoruz, gel bir de bize sor. Florya yeniden bizim olacak, bunun için çalışıyoruz. İnşallah Kemerburgaz'da iyi bir şey yapacağız" müjdesi verdi.



20 AYDA 3 SEÇİM

Biraz insaf!

Başkan, "20 ayda 3. kez seçime gideceğiz, insaf ya! Beni beğenmiyor olabilirsin ama kazık çakmayacağız. Divan Kurulu'nda kalbimizi kanatıyorlar, Divan Kurulu Başkanı da buna izin veriyor. Bunun yolunu açarsanız, o yol otoban olur. Divan başkanlığı, bu saygısız konuşmaları kesmek zorunda"



BAŞAKŞEHİR MESAİSİ

Galatasaray, dün akşamki idmanıyla Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde core stabilizasyon hareketleri yapıldı. Ardından ısınma hareketlerine geçildi. Antrenmanın ana bölümünde koşu çalışmaları üzerinde duruldu. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.



Albayrak erken gitti!

Beşiktaş derbisindeki ani hareketinin ardından boyun fıtığı olan İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, boyunlukla katıldığı toplantıdan erken ayrıldı.



EŞREF HAMAMCIOĞLU:

Ben rakip değilim

G.Saray'da dün kasım ayı Divan Kurulu Toplantısı yapıldı. Başkan Cengiz'in katılmadığı toplantıda Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu son günlerde yaşanan gerilimlere değinirken, "Bazı arkadaşlarımızın söylediği gibi ne kulübü yönetmeye hevesliyiz ne de rolümüz var. Ben kimsenin adamı olmadım. Başkanlığa aday değilim. Bu çok net bilinsin" sözlerini kullandı.