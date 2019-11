Türkiye Gazetesi

Avrupa Avrupa duy sesimizi işte bu Türklerin ayak sesleri. Yıllardır bunu motivasyon unsuru olarak tribünlerimizde hep bir ağızdan bağırdık. Amaç oyuncularımızı ateşlemek, sesimizi Avrupa’ya duyurmaktı. Kimi zaman yaptık, kimi zaman ise hüsrana uğradık. Bir türlü de istikrarı sağlayamadık. Ancak bu dönem öyle değil. Ses de var görüntü de... Organizasyon tarihi boyunca en rahat dönemlerimizden birini yaşıyoruz. Bitime iki maç kala grupta son dünya şampiyonu Fransa’nın önünde lider durumdayız ve bu akşam İzlanda’dan alacağımız bir puan bize EURO 2020 vizesi sağlıyor. Hele galibiyet gelirse son maça bakmadan lider gidiyoruz.



> Millî ordu hazır!

Evet kendi yolumuzu kendimiz çiziyoruz. Hem de diğer ülkelerin durumuna bakmadan. Her şey bizim elimizde. Bu pek alışık olduğumuz bir tablo değil ama yeni jenerasyonla gelinen nokta gurur verici. İlk kez 1996’da katıldığımız, 2000’de çeyrek final oynadığımız 2008’de muhteşem geri dönüşlere imza atıp Avrupa üçüncüsü olduğumuz, 2016’da ise hayal kırıklığı ile çok erken noktaladığımız Avrupa Şampiyonası’na bu defa daha kararlı ve lider edasıyla yol alıyoruz. Ve kadro yapısı daha sağlam, genç dinamik, tecrübeli isimlerle harmanlanmış millî orduyla umut saçıyoruz. Sonuç olarak Şenol Güneş yönetimindeki ay-yıldızlılar yeni bir tarih sayfasını dolduruyor.



Millîler, 2019’da 10 maç oynadı. Ve bunlarda 8 galibiyet, bir beraberlik aldı ve bir mağlubiyet aldı. Rakip kaleye 20 gol atılırken kalemizde ise sadece dört gol vardı.



GÜNEŞ’İN KARNESİ

∂ 60 maç

∂ 31 galibiyet

∂ 14 beraberlik

∂ 15 mağlubiyet

∂ 92 atılan gol

∂ 54 yenilen gol



GÜNEŞ İZLANDA ÖNÜNE GALİBİYET İÇİN ÇIKACAKLARINI SÖYLEDİ

Keyifli bitsin

A Millî Takım'ın patronu, "Takım olarak hazırız. Onların gücünü biliyoruz. Berabere kalsak bile yetiyor ama bu kendi oyunumuzu oynamaktan bizi vazgeçirmeyecek" sözlerini kullandı

A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzlanda maçı öncesi çarpıcı açıklamalar yaptı. "EURO 2020 için iyi başlamak istiyorduk başladık, şimdi sonuna geldik, iyi bitirmek istiyoruz. Fransa bu grubun favorisiydi, İzlanda'yla çekişecektik. Henüz bir şey bitmiş değil, İzlanda maçında puan ve puanlar alırsak garantilemiş oluyoruz" diyen Güneş, "Bize düşen görev bu maçta işi bitirebilmek. Takım olarak hazırız. Kendi oyunumuzu oynayacağız ama onların gücünü de biliyoruz. Keyifli başlayıp keyifli bitirmek istiyoruz. Bugüne kadar olumlu işler yaptık. İnşallah bu maçta gerekeni yaparız" dedi.



> Emre müjdesi

"Kendi gücümüzü gösterip, onlara üstünlük sağlamak istiyoruz. Kazanamasak, berabere kalsak bile yetiyor ama bu kendi oyunumuzu oynamaktan bizi vazgeçirmeyecek. Sadece onlara bazı tedbirler alacağız" vurgusu yapan Şenol Hoca, "İzlanda, Antalya'da çalışıyor ama içeri kuş bile sokmuyorlar. Bizde içeri (idmanlara) girip çıkan belli değil. Cenk Tosun'u sakatlığından dolayı kadrodan çıkardık. İrfan Can Kahveci'nin de sakatlığı vardı. Kaptan Emre Belözoğlu şu an iyi durumda, başlayıp başlamayacağına sonra karar vereceğim" ifadelerini kullandı. Başarılı stoperimiz Çağlar Söyüncü de, "Fiziksel ve zihinsel olarak çok iyi durumdayız. 2 maçı da kazanarak grubu lider bitirmek istiyoruz. Grup liderliği bizim için çok önemli” diye konuştu.



KADRODAN ÇIKARILDI

Cenk şoku

A Millî Takım'ın gol silahı Cenk Tosun sakatlığından dolayı kadrodan çıkarıldı. Ay-yıldızlı futbolcunun kasığında önceki günkü antrenmanın son kısmında hafif açılma olduğu ve grupta kalan İzlanda ile Andorra maçlarında forma giyemeyeceği açıklandı.



İŞKENCE ÇEKTİREN İZLANDA...

Hoş geldiniz

EURO 2020’de grubumuzda bulunan İzlanda evindeki maçta ay-yıldızlı kafilemizi havaalanında saatlerce bekletmiş ve çağ dışı bir uygulamaya imza atmıştı. O İzlanda kafilesi, kamp yaptığı Antalya’dan İstanbul’a indi ve insani bir tavırla karşılandı. İstanbul Havalimanı’nda sadece yoğun güvenlik tedbirleri vardı.



NİHAT ÖZDEMİR:

Halkımızın yüzü gülecek

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in millîlere güveni tam. Özdemir “Hedefimiz, önce İzlanda’yı yenip başarılı geçen eleme sürecini finallerle taçlandırmak, ardından Andorra deplasmanında kazanıp ilk defa grup lideri olarak Avrupa Şampiyonası’na katılmak. EURO 2020’ye giderek milletimizin yüzünü güldürmek istiyoruz” dedi.



ERIK HAMREN:

Türkiye etkileyici

İzlanda'nın teknik patronu Erik Hamren, "Türkiye,etkileyici bir performans gösterdi. Zor bir mücadele ama deneyeceğiz ve kazanmak zorundayız" derken futbolculardan Kari Arnason, "Bizim 2 maçı da kazanmaktan başka çaremiz yok. Çok zor olabilir ama kesinlikle pes etmiş değiliz" açıklaması yaptı.



KAPTAN DUAYLA BAŞLADI

A Millî Takım dün akşam son idmanını yaptı. Şenol Güneş oyuncularına İzlanda taktiğini uygulattı. Sakatlığı tamamen geçen Emre idmana dua ederek çıktı. Kaptanın da takıma katılmasıyla millîlerde moraller iyice yükseldi. Ay-yıldızlı ekibimiz zorlu maça artık hazır.



TELEKOM’A DÖNÜŞ

Bin 825 gün sonra

Çok zaman oldu Türk Telekom Stadı’nda A Millî Takımı izlemeyeli... Ay-yıldızlılar, bin 825 gün sonra İzlanda maçıyla birlikte Türk Telekom’a dönüş yapacak. Son iki iç saha maçını Ülker Stadı ve Vodafone Park’ta oynayan millîler, bu sefer Türk Telekom’da olacak. Şenol Güneş bu mekânda bir ilki yaşayacak.



MAÇ: EURO 2020 H Grubu 9. Maçı

STAT: Türk Telekom

HAKEM: Anthony Taylor (İngiltere)