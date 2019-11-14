Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nihat Özdemir'in yabancı sınırı hakkındaki açıklamaları şu şekilde:

Samimi konuşalım. Yabancı sayısının azalmamasını isteyen kişiler var. Değişmesini isteyen de çok kişi var. Burada kararı verecek, Süper Lig'deki takımların varcağı konsensüs. Başkan olarak Mehmet Sepil'i seçtiler.

Konularımızdan bir tanesi de buydu. Yabancı sayısına dair ne yapacağımıza dair karar alalım. Şenol Güneş'e bu çalışmayı yaptırıyorum. Onun da görüşlerini almamız gerektiği için ona da bir çalışma yaptırıyorum. Bu kararı bugün verdim, yarın sabah uygulayalım diye bir şey olmayacak. 3 yıllık bir periyotta varmak istediğimiz yabancı sayısına ancak ulaşırız. Şu anda bir şey söylemem erken.

Sayı kadar, transfer edilecek futbolculara nitelik getirilsin diye bir istek var. Tartışacağımız konulardan biri de bu. 30'un üzerinde inanılmaz sayıda futbolcu Süper Lig'de görev yapmakta. Bunlarda bazı özelliklerin aranması gerektiğine inanıyorum.