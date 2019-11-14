Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye-İzlanda maçında bu akşam Türk Telekom Stadı kımızıya bürünecek.A Milli Takım'ın İzlanda ile oynayacağı maç öncesi Türkiye Futbol Federasyonu 50 bin koltuğa kırmızı tişörtler koyacak.

A Mlli Takım'ın İzlanda le oynayacağı tarihi maça saatler kala Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) önemli bir hamle geldi.Bugüne kadar oynanan mllli maçlarda tüm stada bayrak dağıtan TFF yönetimi, bu kez Türk Telekom Stadı'ndaki tüm koltuklara kırmızı tişörtler koyacak.Böylece akşamki maçta Milliler'in arkasında kıpkırmızı tribünler olacak...

TÜRKİYE PUAN ALIRSA GARANTİLİYOR

H Grubu'nda oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 19 puan toplayan A Milli Takım, averajla lider durumda bulunuyor. Milliler, İzlanda'dan puan veya puanlar aldığı takdirde Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde edecek.