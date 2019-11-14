Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ranko Zeravica Spor Salonu’nda oynanan mücadelede Sırbistan karşısında maça Olcay Çakır Turgut, Ayşegül Günay Aladağ, Cansu Köksal, Tuğçe Canıtez ve Kuanitra Holingsvorth beşiyle başlayan milliler, ilk periyodu 15-13 üstün tamamladı. İkinci periyotta ev sahibi ekip etkili olunca ay-yıldızlılar soyunma odasına 27-25 geride girdi. Diğer periyotlarda da etkili olamayan Türkiye, salondan 59-56 mağlup ayrıldı.

A Kadın Milli Takımı'nda, Kuanitra Holingsvorth 17, Cansu Köksal 8 ve Tuğçe Canıtez de 7 sayıyla oynadı.

Ay-yıldızlılar, ikinci maçında 17 Kasım Pazar günü Mersin’de Servet Tazegül Spor Salonu’nda saat 17.30’da Litvanya ile karşılaşacak.