A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında evinde karşılaştığı İzlanda ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, “9 ay oldu. Bir çocuk doğdu. Avrupa Şampiyonası’na, Dünya Kupası’na daha önce de katıldık. Sürdürülebilir olabilmek için çok çalışmak gerekiyor. Bir mutluluğu, Türkiye’nin sevincini paylaşıyoruz. Kazanamadık, üzgünüz. Bugün böyle gerekliydi. Son iki maçta beraberlik aldık. Rakibe ve oyuna göre öyle oynamak gerekiyordu. Son 10 dakikada panikledik. İlk yarı iyiydik, ikinci yarı biraz bocaladık. Zor bir rakibi aşarak bir maç öncesinden Avrupa Şampiyonası’na katılıyoruz. Keşke 25 puanla bitirebilseydik. Daha eksik de olsa grup birincisi olacağımızı bilmiyoruz. Son Andorra maçını kazanacağız. Türk insanın bir araya geleceğini gösteren olayı bir kez daha gördük. İstanbul’da 3 sahada maç yaptık. Bunları aştık. Ülke insanın sevdiği bir takım olgusu yaptık. Bu oyuncular daha yeni başlıyorlar. İnşallah Avrupa Şampiyonası’nda iyi bir sonuç alıp gelecek olan nesildeki futbolcu arkadaşlarının önünü açarlar. Herkese teşekkür ediyorum. Bizim takım bugün itibariyle sevinçli, mutlu. Ben de bu mutluluğu sizle paylaşıyorum” diye konuştu.
Şenol Güneş: “İnşallah Avrupa Şampiyonası’nda iyi bir sonuç alıp, gelecek olan neslin önünü açarlar”
15.11.2019 - 00:13 | Son Güncelleme: 15.11.2019 - 00:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türk insanın bir araya geldiğini bir kez daha gördüğünü söyleyerek, “İnşallah Avrupa Şampiyonası’nda iyi bir sonuç alıp, gelecek olan nesildeki futbolcu arkadaşlarının önünü açarlar” dedi.
Etiketler : Şenol Güneş:,
662673 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/662673.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
11
6
3
2
9
21
2
Fenerbahçe
11
6
2
3
9
20
3
Trabzonspor
11
5
4
2
7
19
4
Alanyaspor
11
5
4
2
7
19
5
Başakşehir
11
5
4
2
5
19
6
Galatasaray
11
5
4
2
4
19
7
Malatyaspor
11
5
3
3
12
18
8
Beşiktaş
11
5
3
3
1
18
9
Gaziantep FK
11
4
3
4
-5
15
10
Çaykur Rizespor
11
4
2
5
-7
14
11
Göztepe
11
3
4
4
-2
13
12
Konyaspor
11
3
4
4
-4
13
13
Kasımpaşa
11
3
3
5
-2
12
14
Denizlispor
11
3
2
6
-4
11
15
Antalyaspor
11
3
2
6
-9
11
16
Gençlerbirliği
11
2
4
5
-1
10
17
Ankaragücü
11
2
3
6
-9
9
18
Kayserispor
11
1
4
6
-11
7
Süper Lig Fikstür
12.Hafta Maçları
22.11.2019 20:30
Galatasaray - Başakşehir
23.11.2019 15:00
Denizlispor - Rizespor
23.11.2019 17:30
Ankaragücü - Trabzonspor
23.11.2019 20:00
Konyaspor - Beşiktaş
24.11.2019 14:00
Kayserispor - Sivasspor
24.11.2019 16:30
Kasimpaşa - Gençlerbirliği
24.11.2019 16:30
Alanyaspor - Göztepe
24.11.2019 19:00
Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe
25.11.2019 20:00
Antalyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
11
6
3
2
5
21
2
Fatih Karagümrük
11
5
4
2
6
19
3
Ümraniye
11
5
3
3
5
18
4
Balıkesirspor
11
5
3
3
5
18
5
Akhisar Bld.Spor
11
5
3
3
3
18
6
Erzurum BB
11
5
3
3
3
18
7
Keçiörengücü
11
4
6
1
3
18
8
Bursaspor
11
6
2
3
2
17
9
Menemen Belediyespor
11
5
2
4
0
17
10
Altay
11
4
3
4
1
15
11
Adana Demirspor
11
2
6
3
2
12
12
İstanbulspor
11
2
6
3
-1
12
13
Giresunspor
11
3
3
5
-6
12
14
Boluspor
11
2
4
5
-2
10
15
Osmanlıspor
11
4
1
6
-4
10
16
Adanaspor
11
1
5
5
-7
8
17
Altınordu
11
1
4
6
-8
7
18
Eskişehirspor
11
3
1
7
-7
1
PTT 1. Lig Fikstür
12.Hafta Maçları
22.11.2019 19:00
Adanaspor - Giresunspor
23.11.2019 14:00
Karagümrük - ümraniyespor
23.11.2019 16:30
Eskişehirspor - Erzurumspor
23.11.2019 19:00
Bursaspor - Keçiörengücü
24.11.2019 14:00
Hatayspor - Istanbulspor
24.11.2019 16:30
Menemenspor - Balikesirspor
24.11.2019 16:30
Osmanlispor - Adana Demirspor
24.11.2019 19:00
Akhisarspor - Altay
25.11.2019 19:00
Altinordu - Boluspor