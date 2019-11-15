Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkan Ali Koç, F.Bahçe Dergisi’nin Kasım sayısı için kaleme aldığı makalede önemli mesajlar verdi. Futbol takımının bulunduğu yerden memnun olmadığını açıkça dile getiren Başkan Koç “Futbolun matematiği tüm değerlerde rakiplerimizin çok önünde olduğumuzu göstermesine rağmen oyun kalitesi anlamında istikrarı maç boyunca sürdüremememiz ve dış saha performansımız sebebiyle bugün puan açısından olmamız gereken yerde değiliz” ifadesinde bulundu. Kayseri deplasmanındaki hakem hatalarına vurgu yapan Koç, buna rağmen kaçırılan fırsatlara dikkat çekmeyi de ihmal etmedi. Uzun maratonda inişler çıkışlar olabileceğini belirten Koç, şampiyonluk beklentisinin altını çizdi.

Takipçisi olacağız

Başkan Ali Koç’un mesajlarından TFF ve kurulları da nasibini aldı. Hakem atamaları konusundaki rahatsızlıklarını örnekleriyle dile getiren Koç, bundan sonraki sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı. Konuyla ilgili resmî açıklamalarda büyük bir hassasiyet göstermelerine rağmen “sportmenliğe aykırı” olduğu gerekçesiyle PFDK’ya sevk edilmesini hayretle karşıladığını ifade eden Başkan Koç “Bu noktada federasyonumuzdan beklentimiz ifade özgürlüğünü kısıtlayacak cezalar yerine kurallar çerçevesinde dile getirdiğimiz saptamalar karşısında gerekli incelemelerin ve tatmin edici açıklamaların yapılmasıydı. Zaten çağrımız da bu yöndeydi” sözleriyle savundukların değerlerin arkasında duracakların belirtti.

Forma için savaşın

Lige verilen arada millî takımlardaki 13 oyuncusunun yanı sıra tedavileri devam eden Kruse ve Muriç’ten mahrum çalışan Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal sesini yükseltti. Geçirdiği göz operasyonunun ardından işbaşı yapan Yanal, “Herkes her an oynayacakmış gibi hazır olmalı” derken yedeklerden performanslarını yukarı çekmelerini istedi.

BÜYÜK SORU İŞARETİ

Kasımpaşa maçında sakatlanan Vedat Muriç’in Malatya deplasmanında forma giyemeyecek olması büyük endişeye yol açtı. Mevlüt Erdinç’in performansı teknik heyeti düşündürüyor. Fenerbahçe’nin bu sezon Muriç’in gol attığı tüm maçları kazanması, Kosovalının gol atamadığı beş maçta ise üç mağlubiyet, iki beraberlik yaşanması endişeyi körüklüyor.