Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Karar da yok seçim de... Galatasaray’da dünün özeti bu... Son günlerin en çok tartışılan ve dün Çağlayan 14. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen idari ibrasızlık kararına yapılan tedbirlerin kaldırılmasına yönelik davada karar çıkmadı. Mahkeme duruşmayı 21 Şubat’a ertelerken tarafların anlaşamaması sebebiyle dosyayı da bilirkişiye gönderdi. Adliye önünde bilgilendirmede bulunan kulübün avukatı Ömer Faruk Kırbıyık, mahkemenin tedbir kararlarına ilişkin bir karar vermeyerek tedbirlerin devam etmesini sağlamış olduğunu belirterek “Önümüzdeki dönemde seçime gitme zorunluluğu bulunmamaktadır” dedi.

İcraatlara devam

Kırbıyık “Yönetim seçime en başından beri en çok inanan, seçimle gelenin seçimle gideceğini beyan eden taraftır. Bu dava da artık Galatasaray sevdalılarının sportif başarılarıyla, mali başarılarıyla adının anılmasını sağlamaktır. Şu an mühim olan yönetimin görevinin başında olduğu, icraatlarının devam edip, Galatasaray için çalışacak olması. Mühim olan Galatasaray camiasının asıl işine, gündemine odaklanması. Yönetim kurulu üyelerinden bir bazılarına ilişkin tedbirin bir kısmı istinaf mahkemesinde reddedildi” dedi. Herhangi bir seçim olması durumunda Başkan Mustafa Cengiz’in de aday olabileceği vurgulandı.

DEV DAVET!

Galatasaray Takım Doktoru Yener İnce, dünya genelindeki en önemli futbol hekimliği semineri olarak gösterilen Şampiyonlar Ligi takım doktorları etkinliğine katıldı. İnce, gelişen teknolojilerle birlikte oyuncu sağlığı ve sakatlıklar konusundaki seminerde sarı-kırmızılıları temsil etti.