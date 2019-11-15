A Milli Futbol Takımı'nın, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu son haftasında 17 Kasım Pazar günü deplasmanda Andorra ile oynayacağı karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. La Vella Ulusal Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Kruzliak'ın yarımcılıklarını aynı ülkeden Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.
Andorra-Türkiye maçını Ivan Kruzliak yönetecek
15.11.2019 - 11:02 | Son Güncelleme: 15.11.2019 - 11:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
A Milli Futbol Takımı'nın, 17 Kasım Pazar günü deplasmanda Andorra ile oynayacağı karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.
Kaynak: AA
Etiketler : andorra,türkiye,hakem,
662746 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/662746.aspx
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Denizlispor
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3
2
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-4
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Antalyaspor
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3
2
6
-9
11
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Gençlerbirliği
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2
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10
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Ankaragücü
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9
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Kayserispor
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Takım
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G.
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M.
A.
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A.
P.
1
Hatayspor
11
6
3
2
5
21
2
Fatih Karagümrük
11
5
4
2
6
19
3
Ümraniye
11
5
3
3
5
18
4
Balıkesirspor
11
5
3
3
5
18
5
Akhisar Bld.Spor
11
5
3
3
3
18
6
Erzurum BB
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5
3
3
3
18
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Keçiörengücü
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4
6
1
3
18
8
Bursaspor
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3
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Menemen Belediyespor
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İstanbulspor
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3
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