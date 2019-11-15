Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'den dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli takımı yalnız bırakmadı. Bitiş düdüğü ile birlikte büyük sevinç yaşayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, "Tebrikler Türkiye'm" mesajıyla 81 milyonun coşkusuna tercüman oldu. Maçın ardından soyunma odasına giderek takıma ve teknik heyete bizzat hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"RAKİPLERİN KORKULU RÜYASI OLUYORUZ"

"Şahsım adına milletim adına tebrik ediyorum. Gerçekten uzun bir aralıktan sonra şimdi bu şampiyonaya gitme imkanını yakaladık. İnşallah 1 numara olarak gideriz. Önümüzde Andorra maçı var. Andorra'nın ötesinde tabii Fransa'nın rakibi sıradan bir rakip değil. Arnavutluk... Arnavutluk da yeni stadında maçını yapacak. Çok genç ve dinamik bir takımımız var. Defans ve ofansta ani olarak güzel ataklarla rakiplerin korkulu rüyası oluyoruz. Başta Şenol Hocamızı ve teknik kadroyu, sporcuları, federasyon başkan ve yönetimini tebrik ediyorum. Son maçımızı da başarılı bir şekilde bitirip yolumuza devam edelim diyorum. Milletimize hayırlı olsun." (Sabah)