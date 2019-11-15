Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Portekiz, EURO 2020 elemelerinde sahasında Litvanya'yı 6-0 yenerken maç anında atılan bir paylaşım karşılaşmanın önüne geçti!

Portekiz Milli Takım Twitter hesabı, gol atan futbolcuların sevinçlerini fotoğrafla paylaştı. Üçüncü golü atan Pizzi'nin gol sevinci ise 'asker selamı' vererek paylaşıldı.

Hatırlanacağı üzere A Milli takımımızın futbolcuları, Arnavutluk ve Fransa maçlarında gol sevinci olarak asker selamında bulunmuştu. Bu gol sevinci, Avrupa'da uzun süre tartışılmıştı.

PORTEKİZ'İ GÖREN YOK!

Hatta konu, UEFA'ya bile gitmişti. UEFA, Millilerin gol sevinci hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Ancak aynı Avrupa basını, Portekiz'in bu paylaşımına nedense kayıtsız kaldı!

UEFA'nın bu paylaşım için bir yaptırım uygulayıp uygulamayacağı ise merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıllarda da Griezmann ve Ronaldo gibi yıldızlar asker selamında bulunmuştu (Hürriyet)