Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Juventus forması giyen Merih Demiral, İzlanda maçındaki performansıyla İtalyanları bir kez daha kendine hayran bıraktı. Genç savunmacının son dakikalarda çizgiden çıkardığı top, Çizme basınında gündem oldu.

İtalyan futbol portalı Calcio Mercato, bugünkü satırlarında Merih Demiral'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Söz konusu haberde; "2. kaleci gibi davranan Demiral, bitime 9 kala yaptığı müthiş bir kurtarışla Türkiye'yi EURO 2020'ye götürdü" ifadeleri kullanıldı.

İtalyan basını, Merih Demiral'ın Juventus'taki geleceğini de masaya yatırdı. Aynı haberin devamında, Merih Demiral için "Milan'ın yeni stoperi" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan İngiliz basını da Merih Demiral'ın Arsenal'ın radarında olduğunu yazdı.

The Guardian'da yer alan haberde; Arsenal'ın Merih Demiral'ı transfer etmek istediği öne sürüldü. İngilizler, Arsenal gözlemcilerinin İzlanda maçına Merih Demiral'ı izlemeye geldiğini ifade etti. İngiliz ekibinin gözlemcilerinin aynı maçta Çağlar Söyüncü'yü de izlediği iddia edilmişti. Sky Sports, Arsenal scoutlarının Çağlar Söyüncü'nün performansına tam not verdiği yazmıştı.

Merih Demiral, bu sezon Juventus'ta yalnızca 1 resmi maçta forma giyebildi. Genç savunmacının daha fazla süre alabilmek adına Ocak ayında takımdan ayrılmasına sıcak bakılıyor. Juventus'un Merih Demiral için 40 milyon avro talep ettiği biliniyor.

Çağlar Söyüncü'nün ise kulübü Leicester City ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. (Hürriyet)