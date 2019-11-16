Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) eleme maçı Andorra karşılaşması öncesi A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçın oynanacağı Estadi Nacional'da düzenlenen basın toplantısında konuştu. Şenol Güneş, dirençli bir takıma karşı oynayacaklarını belirterek, "İzlanda maçı bitti artık. Son maçımızı da kazanmak istiyoruz. Çok da önemli değil lider olmak, Fransa'ya bağlı durum. Dünyanın sonu değil. Bazı zorluklar var. Buraya gelmek zor, suni çim falan gibi. Güzel bir maç olmasını bekliyoruz. Dirençli bir takıma karşı oynayacağız. Andorra küçük bir ülke ama futbol tutkusu olduğu için iyi bir takım çıkardılar. Gol atma konusunda sıkıntıları var. Savunmayı iyi şekilde yapan bir takım. Kendi sahamızda ilk maçı zor kazandık. Yine aynı maçı yaşayacağımızı düşünüyorum. Dikkate alınacak bir rakip. Biz de iyi bir şekilde mücadele ederek galibiyetle sahadan ayrılmak istiyoruz" dedi.

"En iyi 11'imizi çıkaracağız"

Teknik Direktör Şenol Güneş, maçı ciddiye aldıklarının altını çizerek, "Takım oyunu oluşturmaya çalıştık ve baya bir yol aldık. Oyunumuzu geliştirip daha çok gol atmaya çalışıyoruz ama maça göre taktik ile çıkıyoruz. 18 yıl sonra bir jenerasyon gelecekse 18 yıl daha bekleyebiliriz demek ki. İşler iyi gidince bu nesil iyi ama kötü gidince bu nesil kötü demeyi doğru bulmuyorum. Biz şu an bunun meyvesini aldık. Saha dışında da bir sürü gelişmeler olacak. Gelen-giden oyuncular. Uzun vadeli bu iş. Şu an sadece bu grup maçlarını bitirelim. Onu da kazanırız inşallah. Rakibimiz agresif ve çok faul yapan bir takım. Yarınki koşullar içerisinde bu maçı kazanalım. Hem FIFA'daki yerimizi koruyalım hem de hazır olmamız gerekiyor. En iyi 11'imizi çıkaracağız. Diğer hazırlıkları Haziran'da yapacağız" şeklinde konuştu.

Enes Ünal: "Futbolun doğrularını yapan bir takımla oynamak çok zor"

Milli futbolcu Enes Ünal ise, "Futbolun doğrularını yapan bir takımla oynamak çok zor. Euro 2020'de olmaktan çok mutluyuz. Ancak daha yolun başındayız. Umarım daha ileriye gideceğiz. Tabii benim için önemli olan şey sağlıklı olup, hocama kendimi gösterebilmek. Milli takıma gelirken hiç bir beklentim olmadan geliyorum, kendimi gösterip hocamdan forma şansı alacağım. Çalışmaya, inanmaya devam edeceğim ve şans geldiğinde elimden geleni yapacağım" dedi.