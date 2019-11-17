Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Tufan, bu sezon Fenerbahçe ile tamamı ilk 11 olmak üzere 11 maçta forma giydi ve takımının ligde geride kalan 11 haftayı 20 puanla 2. sırada tamamlamasında önemli pay sahibi oldu. Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de güveninin kazanan Tufan'dan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

Sarı lacivertli formayla oynadığı futbolla A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'in güveninin kazanmayı başaran Tufan, Türkiye'nin İzlanda ile 0-0 berabere kaldığı maçta da ilk 11'de şans buldu ve 90 dakika sahada kaldı.

İddialara göre Ozan Tufan, sezon sonunda sarı lacivertli takımdan ayrılacak. Genç oyuncunun İngiltere ve İspanya'yı gözüne kestirdiği ve İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın transfer için girişimlere şimdiden başladığı ilk gelen haberler arasında.

Geçtiğimiz günlerde Nabil Dirar'la kontrat yenileyen Fenerbahçe yönetiminin Ozan Tufan'a da gittiği ancak 24 yaşındaki oyuncu kendisine sunulan teklifi reddettiği iddia edildi. (Akşam)