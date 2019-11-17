Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mücadele Kazakistan'ın 3-1 lik üstünlüğü ile sona erdi. Ev sahibi San Marino Kazakistan karşısında bulduğu golle 2017'den bu yana ilk defa bir resmi maçta gol atma başarısı göstermiş oldu. San Marino'nun golünü 70. dakikada Berardi kaydetti. Ev sahibi ekibin attığı bu gol sosyal medyada günün en çok konuşulan olaylarından biri oldu.