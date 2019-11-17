Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF Yönetimi, Merih'in Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığımız maçta yırtıldığı için değiştirdiği formasını Riva'daki milli takım müzesine kaldırma kararı aldı. Merih'in o forması EURO 2020 Elemelerinin simgesi olarak gösteriliyor.