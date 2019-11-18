Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray sezon başı büyük umutlarla renklerine kattığı Radamel Falcao’da şu ana kadar çok ama çok büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi sahnesinde büyük katkı beklenen Kolombiyalı golcü, bırakın Avrupa’yı ligde bile beklentilerin çok uzağında kaldı. Yaşadığı sakatlığı da bir türlü üzerinden atamayan golcü son İspanya seferinden de iyileşemeden dönünce ligin ilk yarısını büyük ihtimalle kapattı. UEFA’nın Mali Fair Play kıskacında olan Galatasaray’ın en ciddi yatırımı olan Falcao’nun bonuslar, menajerlik ücretleriyle birlikte yıllık 7 milyon avroyu bulan maliyetine karşılık hem performansı hem de yaşadığı sakatlıklar beklentilerin uzağında kalmasına sebep oldu.

Sadece bir gol

Şu ana kadar ilk on birde çıktığı iki lig maçında sadece bir gol bulan yıldız golcü, Şampiyonlar Ligi’nde ise fileleri havalandıramadı. Sezonun yarısı geçti ama yıldız oyuncunun tek gollünün maliyeti 3,5 milyon avro oldu. Geçtiğimiz hafta tedavisini hızlandırmak için İspanya’ya giden Falcao sakatlığının geçmemesi üzerine tekrar Madrid’in yolunu tuttu. Aslan’ın sıkışık fikstüründe gerek sakatlığı gerekse de iyileşme süreci göz önüne alındığında Falcao’dan kritik süreçte verim alınamaması teknik heyetinde canını sıkıyor. Tam olarak sahalar dönüş tarihi belirlenememesi, Andone’nin de sakat olması da kadro kurmakta Fatih Terim’in elini bir hayli daraltıyor.

‘Ocak‘ta yeni forvet geliyor

Teknik Direktör Fatih Terim, Radamel Falcao ve Florin Andone’nin yokluğunda yönetime forvet alınması için talepte bulundu. Andone’nin ve Falcao’nun sakatlıkları sonrası teknik heyet bu bölge için bir isime ihtiyaç olduğunu yönetime bildirdi. Yönetim de oluşan bu tablo karşısında imkanlarını kullanmak için Hoca’ya destek sözü verdi.

Varsa yoksa Ryan Babel

Millî aradan sonra gerek ligde gerekse Avrupa’da kritik maçlara çıkacak olan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim’in bir numaralı forvet önceliği Ryan Babel. Kanat orijinli olmasına rağmen gerektiğinde forvette de oynayabilen ve tabela yapan Hollandalı önceki gün millî takımıyla maça çıkmıştı. Falcao ve Andone’nin yokluğunda önde düşünülen Babel’le ilgili tek soru işareti millî takımdan yorgun dönecek olması. Elinde yedek kuvvet olarak Âdem Büyük alternatifi de bulunan Fatih Terim, Babel’in fiziki durumuna göre tercih yapacak. En büyük endişe ise şanssız sakatlıklara yenilerinin eklenmesi. Bu konuda da teknik ekipten eldeki Aslanlara dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapılıyor.