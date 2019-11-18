Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ın başarılı stoperi Domagoj Vida’ya İngiliz kulüplerinin ilgisi devam ediyor. Daha önce Premier Lig takımlarından Norwich City’nin talip olduğu Hırvat futbolcu için şimdi de Newcastle United devreye girdi. Ada basınında çıkan haberlerde İngilizlerin siyah-beyazlı kulübünün stoperini kadrosuna katmakta kararlı olduğu ve ocak ayı transfer döneminde 10 milyon avroluk teklifle Beşiktaş’ın kapısını çalacağı belirtildi.

Yerine Ersan Gülüm

Ayrıca Vida transferi için, “Çok iyi bir ticaret olur. Hırvat oyuncu Dünya Kupası’nda tam bir savaşçıydı” yorumu da yapıldı. Yıllık üç milyon avroluk ücretiyle takımın en çok kazanan ismi olan Vida’nın satışına sıcak bakan siyah-beyazlı yönetimin, Hırvat stoperin ayrılması durumunda daha önce Beşiktaş forması giyen Ersan Âdem Gülüm için devreye girmesi bekleniyor.