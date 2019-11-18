Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yarış içi aksaklıklar nedeniyle güvenlik aracının özellikle sık sık pistte olduğu bölümlerde liderlik yarışı da kızıştı. Podyumda yer kapma savaşı sürerken 4. ve 5. sıradaki Ferrari pilotları Vettel ile Leclerc ateşle oynadı.İkili kıyasıya bir rekabete girerek frenaj noktasından önce ufak bir temas yaşadı. Bu durum Ferrari teknik ekibini de şoka uğrattı. Temasın ardından Leclerc'in sağ ön süspansiyonu kırıldı, Vettel ise lastik patlattı.Sonuç olarak her iki sürücü de podyum mücadelesi verdikleri yarışta finiş göremedi. Brezilya'da bireysel anlamda hayal kırıklığı yaşayan Ferrari, Takımlar Klasmanı adına da büyük yara almış oldu.