Yarış içi aksaklıklar nedeniyle güvenlik aracının özellikle sık sık pistte olduğu bölümlerde liderlik yarışı da kızıştı. Podyumda yer kapma savaşı sürerken 4. ve 5. sıradaki Ferrari pilotları Vettel ile Leclerc ateşle oynadı.İkili kıyasıya bir rekabete girerek frenaj noktasından önce ufak bir temas yaşadı. Bu durum Ferrari teknik ekibini de şoka uğrattı. Temasın ardından Leclerc'in sağ ön süspansiyonu kırıldı, Vettel ise lastik patlattı.Sonuç olarak her iki sürücü de podyum mücadelesi verdikleri yarışta finiş göremedi. Brezilya'da bireysel anlamda hayal kırıklığı yaşayan Ferrari, Takımlar Klasmanı adına da büyük yara almış oldu.
Formula 1'de Ferrari ekibinden inanılmaz hata!
18.11.2019 - 08:47 | Son Güncelleme: 18.11.2019 - 08:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Red Bull pilotu Max Verstappen'in damalı bayrağı ilk gören isim olduğu yarışta Ferrari büyük bir skandala imza attı.
Kaynak: Hürriyet
Etiketler : ferrari,formula 1,
663330 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/663330.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
11
6
3
2
9
21
2
Fenerbahçe
11
6
2
3
9
20
3
Trabzonspor
11
5
4
2
7
19
4
Alanyaspor
11
5
4
2
7
19
5
Başakşehir
11
5
4
2
5
19
6
Galatasaray
11
5
4
2
4
19
7
Malatyaspor
11
5
3
3
12
18
8
Beşiktaş
11
5
3
3
1
18
9
Gaziantep FK
11
4
3
4
-5
15
10
Çaykur Rizespor
11
4
2
5
-7
14
11
Göztepe
11
3
4
4
-2
13
12
Konyaspor
11
3
4
4
-4
13
13
Kasımpaşa
11
3
3
5
-2
12
14
Denizlispor
11
3
2
6
-4
11
15
Antalyaspor
11
3
2
6
-9
11
16
Gençlerbirliği
11
2
4
5
-1
10
17
Ankaragücü
11
2
3
6
-9
9
18
Kayserispor
11
1
4
6
-11
7
Süper Lig Fikstür
11.Hafta Maçları
08.11.2019 20:30
Fenerbahçe 3 - 2 Kasimpaşa
09.11.2019 15:00
Gençlerbirliği 2 - 1 Kayserispor
09.11.2019 17:30
Sivasspor 2 - 0 Konyaspor
09.11.2019 17:30
Rizespor 1 - 0 Antalyaspor
09.11.2019 20:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 0 - 2 Galatasaray
10.11.2019 14:00
Göztepe 1 - 1 Yeni Malatyaspor
10.11.2019 16:30
Trabzonspor 1 - 0 Alanyaspor
10.11.2019 19:00
Başakşehir 2 - 1 Ankaragücü
10.11.2019 19:00
Beşiktaş 1 - 0 Denizlispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
11
6
3
2
5
21
2
Fatih Karagümrük
11
5
4
2
6
19
3
Ümraniye
11
5
3
3
5
18
4
Balıkesirspor
11
5
3
3
5
18
5
Akhisar Bld.Spor
11
5
3
3
3
18
6
Erzurum BB
11
5
3
3
3
18
7
Keçiörengücü
11
4
6
1
3
18
8
Bursaspor
11
6
2
3
2
17
9
Menemen Belediyespor
11
5
2
4
0
17
10
Altay
11
4
3
4
1
15
11
Adana Demirspor
11
2
6
3
2
12
12
İstanbulspor
11
2
6
3
-1
12
13
Giresunspor
11
3
3
5
-6
12
14
Boluspor
11
2
4
5
-2
10
15
Osmanlıspor
11
4
1
6
-4
10
16
Adanaspor
11
1
5
5
-7
8
17
Altınordu
11
1
4
6
-8
7
18
Eskişehirspor
11
3
1
7
-7
1
PTT 1. Lig Fikstür
11.Hafta Maçları
08.11.2019 19:00
Adana Demirspor 2 - 3 Eskişehirspor
09.11.2019 14:00
Erzurumspor 0 - 0 Akhisarspor
09.11.2019 16:30
Giresunspor 2 - 1 Osmanlispor
09.11.2019 16:30
Istanbulspor 1 - 2 Menemenspor
09.11.2019 19:00
Altay 0 - 1 Karagümrük
10.11.2019 14:00
Keçiörengücü 2 - 0 Adanaspor
10.11.2019 14:00
ümraniyespor 0 - 0 Hatayspor
10.11.2019 16:30
Boluspor 1 - 1 Bursaspor
10.11.2019 19:00
Balikesirspor 0 - 0 Altinordu