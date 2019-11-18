EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nu Fransa'nın ardından ikinci sırada tamamlayarak turnuvaya katılmaya hak kazanan Milli Takımımız'da gözler kura çekimine çevrildi.
A Milli Takımımız, EURO 2020 kura çekiminde 3. torbada yer alacak. EURO 2020 gruplarının belli olacağı kura çekimi, 30 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilecek.
İşte Millilerimizin muhtemel rakipleri:
Finlandiya
Belçika
Polonya
İtalya
Almanya
İspanya
Fransa
İsveç
Hollanda
Hırvatistan
Ukrayna
Rusya
Çekya
Portekiz
İngiltere